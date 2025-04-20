L’AEM assegura el play-off d’ascens després de tombar el líder
L’AEM venç per la mínima l'Alabès gràcies a un gol de Noe Fernández i es classifica per la seva segona promoció d'ascens consecutiva
L'AEM competirà per pujar a la màxima categoria del futbol espanyol per segon any consecutiu, després d'assegurar-se la seva presència al play-off d'ascens amb un triomf de molt mèrit contra l'Alabès (1-0), que arribava líder al Recasens. Un gol de Noe Fernández a falta d'un quart d'hora ha segellat la victòria per les lleidatanes en un partit travat i on l'equip de Rubén López necessitava un punt per assegura la promoció, però s'ha acabat enduent els tres.
El conjunt vitorià, que necessitava una victòria per mantenir-se líder en l'última jornada, ha començat molt intens, imposant-se en les pilotes dividides, però sense poder generar ocasions davant la sempre ferma defensa lleidatana. Més enllà d'un xut llunyà de Navajas, les úniques ocasions de perill de l'Alabès han estat en jugades d'estratègia poc abans del descans, però ni Manoly ni Raquel Gil han pogut batre una María Mon molt segura.
Tot i seguir amb un empat que era positiu pels seus interessos, l'equip lleidatà ha premut l'accelerador a la segona meitat, tot i que el partit mantenia un ritme baix i cap dels dos equips volia arriscar amb la pilota. Així, l'AEM ha evitat qualsevol tipus d'acostament del rival a la seva porteria i s'ha acabat emportant la victòria gràcies a un gol de Noe Fernández, que s'ha regirat molt bé dins l'àrea i ha enviat una fuetada a l'escaire de la porteria de Laura Martínez (1-0) a falta d'un quart d'hora.
Des de llavors i fins al final, el conjunt lleidatà s'ha dedicat a mantenir la porteria a zero, tot i saber que podia encaixar un gol o fins i tot dos i perdre, ja que la derrota del Cacereño a Villarreal (1-0) també assegurava el play-off per les lleidatanes. Tot i això, l'AEM ha sumat una nova victòria al Recasens, on ha guanyat els set partits que ha jugat aquesta segona volta i, en l'any del seu centenari, s'assegura que tornarà a lluitar per pujar a la màxima categoria.