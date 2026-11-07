Antoni Ricart Serena
Ha mort cristianament el 5 de novembre de 2026, als 71 anys.
El teus fills, Arnau i Clàudia, Guifré i Ruth; nets i netes; germans, Joan i Tere, Sisco i Àlex; Tresa i família tota assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per a l’etern descans de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dia 7 de novembre del 2026, a les 10.00 hores, a l’església parroquial Sant Domènec de Balaguer.
( D. M. : El Segre Serveis Funeraris. Sala B. Balaguer, 7 de novembre del 2026 )