Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Concentreu-vos en el que sigui factible, no en l’impossible. Ocupeu-vos d’assumptes personals i domèstics per alleujar les preocupacions i alliberar temps per cuidar-vos.