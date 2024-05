detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Allunyeu-vos del caos i la incertesa i concentreu-vos a ser i fer el millor que podeu. El poder és la capacitat d’actuar ràpidament per resoldre problemes alhora que s’influeix en els altres.