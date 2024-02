detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Dediqueu l’energia a l’aprenentatge, al descobriment i a l’assaig i error. Sigueu una esponja, feu preguntes, perfeccioneu habilitats i prepareu-vos per al que vingui.