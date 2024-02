detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Quan arribi el moment de tirar endavant useu les vostres habilitats. Canviar ritme i lloc us motivarà a fer la feina vosaltres mateixos. No subestimeu les vostres habilitats.