El parc Samà, un tros de paradís

Ara que molts lectors d’aquest diari fan vacances a la Costa Daurada, potser s’escau de recomanar la visita al parc Samà, a hora i quart de Lleida amb cotxe, però només deu minuts des de Cambrils i quinze de Salou.

Construït com a residència de repòs el 1881 per Salvador Samà, marquès de Marianao, un indià que s’havia fet ric a les Antilles, gràcies a negocis una mica foscos. Pretenent que tant el palauet com l’extens espai enjardinat que l’envoltava evoquessin la seva enyorada illa de Cuba, va encarregar el projecte al prestigiós mestre d’obres Josep Fontseré, el qual comptaria amb la col·laboració de Gaudí, que hi deixava mostres del seu talent en el ferro forjat, la ceràmica, la fusta i el vidre, d’un estil eclèctic esdevingut marca pròpia.

L’enorme mansió, de reminiscències colonials, està tancada al públic, però la resta de la finca sí que pot ser recorreguda amb calma, sobretot els jardins d’inspiració romàntica, més del tipus anglès bigarrat i emulador de la natura que no pas francès geomètric i racional, per bé que sovint hi conviuen les dues formes, així com dues vegetacions, la tropical representada entre altres per glicines o buguenvíl·lees i la Mediterrània dels eucaliptus, joncs, plataners, roures, pins o margallons.

Un seguit de parterres, pontets, grutes de rocalla, cascades i camins sinuosos en què paons despleguen la cua llampant, amb un llac al mig, on neden ànecs i tortugues, alimentat per una mina que porta l’aigua des de cinc quilòmetres i tres illetes al centre unides per ponts de baranes que imiten tronquets, la més prominent culminada per una glorieta de fusta i un exemplar únic de xiprer dels pantans, a més de cedres i palmàcies.

Altres elements interessants del recinte són la torre mirador cilíndrica, de regust medieval, erigida sobre una muntanyeta de roca buida per dins; el pavelló dels lloros vora una altra gruta, presidida per una escultura d’Hèrcules; el zoològic privat o “moneria” que fins a la guerra a banda de mones havia albergat dins de gàbies panteres, cocodrils i un os; l’hivernacle amb mig centenar de palmeres i plantes exòtiques; una altra escultura de marbre, Demèter, deessa de la fertilitat... En fi, un tros de paradís en plena comarca del Baix Camp.

El parc Samà inclou dos museus i una botiga on poder adquirir els productes exposats. El Museu de l’Oli, lligat a la marca Mas del Miu, fundada en 1895, en una finca agrícola dels voltants amb oliveres de la varietat arbequina.

Plafons informant sobre les successives fases de l’obtenció de l’or verd i exhibició de maquinària antiga, com batedora, molí de pedra o premsa hidràulica. El Museu del Vermut repassa la història del vermut Yzaguirre, creat en 1884 per Enrique Yzaguirre, empresari d’origen basc-francès establert a Reus.

El primer vermut envasat en ampolla de vidre de tot l’Estat, que avui s’elabora al Morell. També s’hi pot comprar mel, vi, pots d’olives o licor de crema d’arròs El Petronet.