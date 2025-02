Contemplant els plans de Raimat des de la balconada panoràmica del club de golf

Publicat per Vidal Vidal Verificat per Creat: Actualitzat:

A 14 quilòmetres del centre urbà, l’ara denominat Golf Lleida & Country Club se situa als vessants ponentins de l’altiplà de la Cerdera, un nom provinent de “sardera”, que significa tros de terra sense cultivar, abocats a les planes lleument aturonades de l’entitat municipal descentralitzada de Raimat, una verda extensió de ceps i fruiters conreats en fondals enmig de suaus pujols coberts de bosc, sobretot pins i alguna alzina, amb diversos pantans de reg entremig. El terreny més acostat a la instal·lació lúdica està comprès entre la vall de les Basses a l’esquerra, el pla d’Alpicat a la dreta, enfront la Vallpleta i per damunt la Pleta, una mica més enllà Vallfonda i els Nou Ponts, i la partida de Matomonges a l’altre cantó de l’autovia d’Osca, que hi discorre paral·lela a la carretera N-240.

A principis de segle XX, Manuel Raventós Domènec va adquirir en aquells paratges aleshores àrids, salins i gairebé desèrtics una finca de 3.000 hectàrees, que l’arribada de l’aigua del canal d’Aragó i Catalunya en 1910 convertiria en fèrtil i permetria plantar-la de vinya, origen dels avui tan acreditats vins de Raimat. En 1992, la família Raventós Espona decidia promoure dins de la propietat un camp de golf, de què dos anys després ja s’inauguraven els primers 9 forats, mentre que la resta fins als 18 es posarien en marxa en 2002, completant un recorregut de 6.187 metres, tot ben integrat a l’entorn natural i paisatgístic, així com des d’un punt de vista tècnic força interessant per a hàndicaps mitjans, amb un forat número 6 especialment famós entre els golfistes (par 3 de 160 metres i un desnivell de tee a green de 50).

L’any 2010 s’hi construïa la casa club, espectacular edifici blanc al caire del tossal, que de lluny recorda un vaixell modern. A part d’instal·lacions esportives i serveis administratius, alberga una espaiosa cafeteria restaurant, oberta de 8.30 a 17 hores, excepte els dilluns, que no cal ser soci per accedir-hi, l’àmplia balconada de la qual ofereix panoràmiques extraordinàries, amb el col·legi Claver i el castell de Raimat com a fites més identificables, i dilatats horitzons a ponent i nord enllà, fins als Pirineus els dies clars.

A l’agradable cafeteria del club de golf s’hi pot esmorzar, prendre l’aperitiu o el cafè, o una copa de vi de Raimat, gaudint del panorama excepcional visible rere grans vidrieres o des de la terrassa. Al restaurant annex, gestionat també des d’ara fa dos anys pel nou equip dirigit per Tati Vilella, després de redecorar tot l’espai, amb el xef Dani Díaz com a cap de cuina, s’hi serveixen uns dinars d’alt nivell gastronòmic. Menú els feiners per 22 euros, dissabtes i diumenges a la carta: des d’unes torrades amb anxoves o anguila o bé carxofes amb escalopa de foie, al filet de vaca madurada o l’estofat de cua de bou, passant pel pop gallec a la brasa o un arròs a la llauna amb gamba roja de Tarragona.