El perill de l’scroll infinit

Quantes vegades heu estat navegant amb el mòbil i, quan heu aixecat la mirada de la pantalla, ja havien passat vint minuts? Això té diversos noms. A banda del d’addicció, hi ha un terme clau per entendre per què passem tantes hores enganxats a la pantalla: scroll infinit.

L’scroll infinit és una tècnica de programació i disseny web que permet als usuaris desplaçar-se contínuament per una pàgina sense haver de carregar manualment contingut nou. O, a la inversa, a les empreses els ofereix la possibilitat d’oferir contingut de forma contínua als usuaris. Aquesta funcionalitat, que recordareu de xarxes socials com Instagram, TikTok, X, i també de mitjans de comunicació digital, es basa en la càrrega automàtica de contingut a mesura que l’usuari arriba al final de la pàgina. I no només això, segons al que l’usuari hagi prestat més atenció, és a dir, què li genera més interès, el que es carrega a continuació de forma automàtica és contingut relacionat amb aquest tema. Allò dels algoritmes i de les nostres dades.

Té diversos avantatges: millora l’experiència de navegació, fent-la més fluida i sense interrupcions, i redueix el temps de càrrega i evita clics innecessaris, fent que la interacció sigui més natural i intuïtiva.

Però molts més inconvenients. El principal és el risc d’addicció, ja que l’absència de límits clars fa que els usuaris segueixin consumint contingut de forma compulsiva, cosa que pot afectar la productivitat i fins i tot el benestar emocional. Sobre això l’any 2020 el periodista Jordi Basté va entrevistar Aza Raskin, l’inventor de l’scroll infinit, en un programa de TV3. Raskin es mostrava plenament penedit d’haver creat aquesta tecnologia, perquè era conscient del que suposava per a la humanitat, sobretot per als més joves, els que tenen més números d’enganxar-se. De fet, amb dades reals, són els que més enganxats estan a les pantalles. I això comporta greus perjudicis.

Per evitar que caiguem en la trampa i els perills de l’scroll infinit és clau posar limitadors al mòbil per a les aplicacions que més ens poden fer perdre el temps.