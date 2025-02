Un tresor arquitectònic amenaçat: la 'llengua' de pedra que domina el turó de la Seu Vella de Lleida

Publicat per joan-ramon gonzález pérez Verificat per Creat: Actualitzat:

Al cor de Lleida s'alça una enigmàtica estructura arquitectònica que ha sobreviscut als embats del temps i ara afronta nous reptes de conservació. La Llengua de Serp, o "Lengua de Sierpe" com apareix als plànols del segle XVIII, representa un exemple excepcional d'enginyeria militar que ha marcat el perfil de la ciutat durant gairebé tres segles.

Construïda cap al 1730 com a part del sistema defensiu del Castillo Principal —nom oficial que va rebre la gran fortalesa després de 1707—, aquesta estructura destaca per la seva morfologia singular: una allargada projecció de prop de 150 metres de longitud i una amplada variable d'entre 7 i 15 metres, que s'estén com una veritable serp de pedra vigilant sobre la ciutat.

Context històric: una fortalesa nascuda de la destrucció

El Castillo Principal va ser erigit entre els segles XVII i XIX a costa d'una pèrdua patrimonial irreparable: la destrucció completa del barri gòtic lleidatà de la Suda. Aquest fet il·lustra la transformació forçada que va experimentar Lleida durant aquesta època turbulenta de la història catalana, quan les prioritats militars s'imposaven sobre el valor del patrimoni civil i cultural.

La fortificació estava estratègicament dissenyada per protegir el punt més vulnerable de la fortalesa: l'accés occidental. Per això, la porta principal quedava protegida per dues imponents estructures defensives que, a manera de tenalla, situaven els possibles atacants entre dos focs. Al nord s'alçava el Punt de Diamant i al sud, la nostra protagonista, l'enigmàtica Llengua de Serp.

Característiques arquitectòniques úniques: entre l'enginyeria i la geologia

El que fa realment especial aquesta estructura no és només la seva funció defensiva, sinó la peculiar forma que adopta. Tot i el seu nom de "llengua", els experts coincideixen en què s'assembla més al cos sencer d'una serp que no pas a l'òrgan que li dona nom. A diferència d'altres estructures similars, com les que podem trobar al castell de Montjuïc de Barcelona, al primer recinte de Melilla o a les muralles Reales de Ceuta, la de Lleida presenta unes proporcions extraordinàries.

Aquesta singular morfologia no respon a un caprici arquitectònic, sinó que s'adapta magistralment a l'orografia preexistent. La construcció aprofita un paleocanal de gres —conegut localment com "la Roqueta" segons l'historiador Josep Lladonosa— que ha estat revestit amb murs fets de carreus de diferents mides, molts d'ells reaprofitats dels habitatges que ocupaven prèviament l'àrea. Entre la roca natural i les parets visibles, els constructors van emplenar l'espai amb terra i pedres, creant una estructura sòlida però que, com veurem, no ha estat immune al pas del temps.

Un mirador privilegiat sobre la ciutat

A l'extrem sud-oest superior de la fortificació es conserva la base d'una garita que avui dia s'ha convertit en un excepcional mirador sobre Lleida. Des d'aquest punt, els visitants poden gaudir d'una perspectiva única sobre les cases dels carrers Gairoles, Scala Dei i Companyia, que encara evoquen el desaparegut barri del Canyeret.

Quan el visitant gira sobre els seus passos, el conjunt monumental es mostra en tota la seva esplendor, oferint una de les panoràmiques més impressionants de la ciutat. Al bell mig de l'espai s'alcen, equidistants, tres grans blocs de pedra amb incrustacions de ferro. No es tracta d'elements defensius originals, sinó d'escultures contemporànies de l'artista Rufino Mesa, titulades "Senyals de memòria", que estableixen un diàleg entre el passat militar i la sensibilitat artística actual.

Problemes de conservació: un patrimoni en perill

Malauradament, aquest tresor arquitectònic afronta seriosos problemes de conservació. Una desafortunada intervenció amb paviment de lloses va afectar negativament l'estructura original, obligant a retirar-la posteriorment. Com a mesura preventiva, es van col·locar mitja dotzena de barres de ferro verticals al voltant de la zona afectada, amb l'objectiu de monitoritzar i controlar possibles moviments de l'estructura.

Tot i aquestes precaucions, recentment s'ha produït un preocupant esvoranc al costat sud de la fortificació que, irònicament, vist des de la distància, recorda l'ull d'una serp. Aquesta coincidència visual ha generat comentaris entre els visitants, però no amaga la greu amenaça que representa per a la integritat d'aquest bé patrimonial.

Patrimoni militar català: altres exemples similars

La Llengua de Serp de Lleida no és l'única estructura d'aquest tipus a Catalunya, encara que sí que destaca per les seves dimensions excepcionals. Com hem esmentat anteriorment, el castell de Montjuïc a Barcelona també compta amb elements defensius similars, tot i que de proporcions més modestes. Aquestes estructures militars avançades eren comunes en les fortificacions del període, seguint les influències de l'enginyeria militar francesa i holandesa que van dominar l'arquitectura defensiva europea durant els segles XVII i XVIII.

La singularitat de la Llengua de Serp lleidatana resideix en la seva perfecta adaptació al terreny preexistent, exemplificant així l'enginy dels enginyers militars de l'època, que sabien combinar els coneixements tècnics amb l'aprofitament intel·ligent dels recursos locals i la topografia del terreny.