Maria Barbal: “Fins i tot quan dubti, l’escriptor ha de ser fidel a ell mateix”

Maria Barbal (Tremp, 1949) és una de les escriptores més destacades de la literatura catalana contemporània. Va debutar el 1985 amb Pedra de tartera, una obra fonamental que s’ha convertit en un clàssic i que ha estat àmpliament traduïda i reeditada. Al llarg de la seva trajectòria ha publicat novel·les com Mel i metzines, Càmfora, Emma o Tàndem, amb la qual va guanyar el Premi Josep Pla el 2021. Amb Peripècies (Columna), Barbal ens presenta una nova incursió en la complexitat de les vocacions, les pressions socials i el món de l’escriptura.

Peripècies és molt més que una novel·la sobre un escriptor en crisi: dissecciona amb precisió el procés creatiu i el món editorial. A través d’Anton Bellart, Barbal explora la lluita entre la vocació i les exigències del mercat, les expectatives i la necessitat de ser fidel a un mateix. Amb la seva prosa essencial, despullada de tot artifici, Barbal subratlla amb subtil ironia les contradiccions d’una indústria que ven llibres sobre llibres, mentre tracta els autors com a mers productors de contingut. Una novel·la que, més enllà de la seva reflexió sobre la literatura, és també un mirall on molts lectors –i autors– es reconeixeran. I potser, al tancar-la, es preguntaran si en realitat, en aquest món, l’única peripècia realment imprescindible és la de tirar endavant malgrat tot.

Peripècies sembla una novel·la molt íntima i alhora és un gran fresc social. Quina va ser la primera espurna d’inspiració? El personatge de Bellart o el context social i econòmic en crisi?

Va ser més el personatge, perquè ja feia anys que rumiava sobre l’ofici d’escriure. Ja tenia moltes dades per l’experiència personal i per la que veia en altres. I tot va sorgir a partir d’una novel·la anterior, En la pell de l’altre, en què un dels personatges descobreix que la protagonista no és ben bé qui diu que és.

L’Anton és un escriptor que lluita per trobar el seu lloc al món: ha de triar entre allò que se li demana socialment i familiarment i el que realment sent que vol ser.

Sí, sense dubte. Hi ha una part de Bellart que sento com a meva. L’experiència de descobrir que alguna cosa que portes dins només la pots expressar a través de les paraules és una vivència molt intensa. L’Anton, per estudis, per família i pel seu entorn, està destinat a seguir un altre camí. Però, quan és a punt d’entrar en aquesta vida “ja formada”, fa un descobriment que l’omple d’il·lusió i d’alegria: l’escriptura. I escriu el seu primer llibre de contes.

A més, hi ha un moment en què l’Anton pensa: “Trobo en la literatura el meu refugi, el meu món interior”. Suposo que això és una experiència compartida per molts escriptors.

Sí. Quan escrius, estàs amb tu mateix i és quan realment et sents bé.

A l’Anton l’acompanya una sensació d’impostura. Com si hi hagués sempre escriptors molt millors que ell, com Robert Pontís o la mateixa Sílvia Cors.

És una inseguretat que acompanya molts escriptors. Sempre hi ha la sensació que els altres són millors o que el reconeixement no arriba com s’esperava. I això, en certa manera, també forma part del procés creatiu.

Creu que aquesta inseguretat és més freqüent del que sembla entre els creadors?

Penso que és força habitual. En aquest ofici, molt aviat et trobes amb el repte de confiar en tu mateix. Perquè, d’una banda, hi ha el que diuen les persones del món del llibre, però que no són ben bé escriptors, i de l’altra, hi ha les modes, els companys, el que vols fer i no saps si ets capaç...

També hi ha un altre element que m’ha cridat l’atenció: l’Anton sempre es deixa portar per l’editor. No pren mai realment les regnes de la seva carrera.

Mai acaba de plantar-se. L’editor és una figura molt potent i, des del principi, li marca el camí. L’Anton comença molt jove i es troba amb un editor que ja té molta experiència. En certa manera, això pot ser positiu, perquè un bon editor pot guiar un escriptor, però si només mira la part funcional o econòmica del negoci, la situació es complica. Un escriptor es pot trobar en la disjuntiva de pensar “si no escric novel·la en lloc de contes potser no em publicaran” o “potser no tindré èxit” o “no podré viure d’això”.

I això el paralitza.

Exacte. Es queda encallat, sense saber què fer, hi té molt a perdre.

I de fet, perd.

Però ell mai deixa d’escriure. La força d’un escriptor és aquesta: en cap moment dubta que això és el que vol fer. Ara bé, el camí no és gens fàcil.

Un dels grans temes de la novel·la és la tensió entre les expectatives familiars i la vocació personal. És el clàssic “mare, jo vull ser artista”.

Sí, i sovint els pares ja han imaginat un futur per al fill: una fàbrica, un bufet d’advocats, el que sigui.

Creu que aquest conflicte és tan present avui com ho era en l’època en què situa la novel·la?

Penso que ha canviat una mica per a bé. Fa uns anys, la família tenia un pes determinant, no només per la qüestió afectiva i de formació, sinó perquè sovint hi havia la pressió de continuar una feina, sigui una empresa, un petit negoci o una professió establerta, no només en el món empresarial, també en la pagesia. Ara hi ha ha una gran expansió de possibilitats laborals i d’estudis, però també moltes dificultats per trobar feina estable.

Aquest dilema es fa present, sobretot, en oficis que no garanteixen un futur econòmic segur.

Exacte, perquè no tothom té un èxit immediat. És un pas valent decidir-se per una vocació artística o literària.

Però Bellart mai pensa que fracassarà.

Sí, ell intenta trobar sempre un equilibri. La literatura li dona forces i té clar que ha de seguir, però alhora arrossega sentiments de culpa per les decepcions que provoca als altres i per les que ell mateix pateix. És normal que ens importin les persones pròximes, i això el fa patir. Però, malgrat això, no es deixa vèncer.

La contínua recerca de l’equilibri...

Exacte: les peripècies (somriu). Sempre està en la corda fluixa però és tenaç. Això és fonamental. Sempre hi ha aquesta lluita interior que no es veu, però que hi és.

Això em porta a una pregunta més personal. Quan va arribar l’èxit de Pedra de tartera, va sentir vertigen, com l’Anton amb el seu primer llibre?

Sí, segur que una part de la meva experiència hi és reflectida. Tot i que la meva situació era diferent, perquè ja tenia una professió que m’agradava, va ser desorientador. No m’ho esperava. Però també vull aclarir que hi ha una percepció errònia sobre Pedra de tartera: es creu que va ser un èxit immediat, i no va ser així. Va guanyar un premi juvenil (el Joaquim Ruyra) i va trigar temps a arribar al públic adult. Era normal, perquè es va publicar en una col·lecció juvenil.

I les traduccions?

També van trigar. És el llibre més traduït que tinc, però el fort de les traduccions va arribar a partir dels anys 2000. I el llibre és de l’any 1985.

És a dir, va tenir temps per pair-ho tot.

Exacte, cosa que no li passa a l’Anton. Per això he volgut que l’Anton sigui un personatge normal. No és un heroi amb qualitats excepcionals. És una persona amb defectes, amb poca traça en moltes coses, i això el fa realista i molt humà.

Un altre personatge interessant és el seu editor, l’Eduard Catín, un home carismàtic, seductor, segur de si mateix, però també una mica cínic perquè coneix el món literari des de dins.

L’Eduard és un personatge que ja domina el seu món. Té una maduresa que l’Anton encara no ha assolit i, per això, no dona importància a moltes coses que per a un autor són fonamentals. Per a un autor, una obra comença de zero i, amb el temps, esdevé una història. Però per a l’Eduard, que ja ho ha vist tantes vegades, això ha perdut misteri. El que li interessa és que les coses vagin bé per tothom. Però sobretot per ell mateix i per la seva editorial.

Fins a quin punt un escriptor s’ha de deixar influenciar? Ha de claudicar i fer cas al que li diu l’editor per vendre més? O ha de ser íntegre i mantenir-se fidel a allò que ha escrit?

És una pregunta difícil. Però penso que, com a mínim, el concepte de claudicació hauria d’estar esborrat per a l’escriptor. Això ho tinc claríssim. Una altra cosa és escoltar i valorar els comentaris que reps, sobretot quan fa poc temps que escrius.

L’escriptor ha de ser fidel a ell mateix?

Sí, aquest és el punt clau. Ho ha de ser, encara que dubti. I dubtar és normal.

Hi ha dos personatges femenins que m’han interessat molt: la Sílvia Cors i la Francina Bieito. He observat una certa reivindicació de les dones escriptores, inclús de les editorials formades només per dones, que en aquell moment eren necessàries, perquè, si no, les escriptores ho tenien molt complicat.

Això és una realitat. Durant molt de temps, les dones van haver de crear els seus propis espais per poder ser publicades i reconegudes. He volgut mostrar, a través d’una de les escriptores, una persona que ha tingut moltes dificultats abans, i que quan ha trobat el món de l’escriptura, aquest li ha estat curatiu.

Aquesta escriptora ja sap on vol anar i el que vol fer. No es deixa influenciar per res.

Exactament. Fins i tot renuncia a coses que molts escriptors no estan disposats a renunciar, com més difusió o més presència pública. Però ella ja està per sobre d’això.

Parlant de dones, hi ha un personatge secundari que m’ha agradat molt: la Lolín. És un personatge petit, però aporta molta tendresa i humanitat.

Sí, i de fet, aquest personatge ja apareixia a En la pell de l’altre, encara que de manera discreta. Allà també tenia un paper petit. Però la seva història d’amistat amb una altra dona és molt bonica, perquè són dues dones madures, de classes socials diferents, però que es donen suport mútuament.

L’Anton també s’hi fixa. Potser algun dia acabarà escrivint sobre ella.

Potser! (somriu)

En un punt de la novel·la, un crític tracta amb menyspreu l’obra de l’Anton. Quina és la seva relació personal amb la crítica literària?

Penso que ha canviat molt amb el temps.

Creu que les xarxes socials han modificat el poder de la crítica tradicional?

Sí, però abans que existissin les xarxes socials, la crítica ja tenia un paper cada cop més petit als mitjans escrits. També és una feina desagraïda: es paga poc, requereix molta feina, llegir el llibre, tenir referències de l’autor…

A vegades sembla poc professional. Com passa a la novel·la, quan es nota que el crític no s’ha llegit el llibre.

Exacte. Això ho he percebut en alguns casos. O quan les crítiques semblen més dirigides a l’autor que al llibre en si. Però he de dir que jo he tingut bones crítiques en general; sí que de vegades he notat un cert biaix o desconeixement. Si algú diu “aquesta novel·la no m’ha arribat per aquests motius”, ho entenc perfectament. Però quan es nota que hi ha poca profunditat en l’anàlisi, és una altra cosa.

El món editorial no queda gaire ben parat en aquest llibre. Creu que el vessant més empresarial i mercantilista s’ha suavitzat i que ara es dona més veu a l’escriptor? És optimista en aquest sentit?

Sí que ho soc, perquè el món del llibre, per sort, ha superat aquella sensació que desapareixeria amb la digitalització i la irrupció del llibre electrònic. Crec, a més, que les editorials són cada vegada més professionals, tant les grans com les petites. Les diferències entre unes i altres venen per altres factors, però en aquest sentit sí que soc optimista.

Tot i això, el món del llibre és molt competitiu.

Sí, una competència impressionant, perquè gràcies als traductors qualsevol llibre pot competir a escala global. Arriben obres de qualsevol país i en llengües que de vegades ni tan sols sabíem que existien però que, de sobte, estan disponibles per a tothom.

Això fa que hagis de ser molt i molt bo per destacar.

Exacte. Ara mateix, l’escriptor ha d’esforçar-se molt per fer-se un lloc en aquest panorama.