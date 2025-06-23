MÚSICA
Nou EP d’Abril, amb una evolució sincera
La lleidatana publica 'El que penso de tu'
La lleidatana Abril va publicar a principis de juny El que penso de tu, el seu nou EP després de Catorze (2023), amb el qual fa un pas endavant a l’hora de consolidar-se en el panorama del pop alternatiu en català. En aquesta nova proposta de cinc cançons, la cantant evoluciona respecte al seu primer treball discogràfic amb un univers sonor en què conviuen l’electrònica minimalista, els sintetitzadors atmosfèrics i una veu propera i fràgil, però amb caràcter propi i sincera. L’artista canta des d’una perspectiva més madura dels dubtes, contradiccions i pors de la seua generació. Concretament, l’EP inclou cinc cançons: La cançó que cantaries, Trobar-te, No vull dir-te adeu, mm Txatxa i T, en les quals Abril reflexiona amb lletres sinceres d’aspectes diversos com la confiança, el buit després d’una ruptura, l’aprenentatge d’estimar-se, els espais que la porten més enllà de la introspecció o la tensió entre voler marxar i quedar-se. La producció de l’EP ha anat a càrrec de Víctor Ayuso.
Abril preveia presentar l’EP el dia 19 amb un concert en directe al Rouge Club de Barcelona i també té previst participar en el festival Els Rentadors de Juneda el 3 de juliol, en una vetllada al costat d’Alfred García.