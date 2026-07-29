Gelats: Aquesta delicia també va evolucionar a Lleida a partir del 1948 a través de Josep Maria Casañé i la seva Glas
Les taronges tropicals de Glas són unes postres emblemàtiques a Lleida
(continua de la Gastro-teca del 12 de juliol)
Us parlava llavors dels gelats, que segur que ens estan ajudant força a passar aquestes calorades que patim a la nostra terra, i us vaig mencionar la Glacier Le Procope Café de la ciutat de París. Avui dia encara podeu trobar aquest establiment operatiu a la mateixa direcció que us vaig indicar, però no us penseu que ha restat obert des del 1686. L’any 1872, després de 186 anys en actiu i que hi mengessin un gelat Rousseau, Robespierre, Diderot, Voltaire, Napoleó Bonaparte i bona part de l’elit francesa, va tancar les portes. No fou fins al 1957, després d’anys de clausura o d’altres usos, que es va decidir reobrir l’antic local (la considerada primera gelateria d’Europa). Des d’aleshores continua servint gelats i cafès als parisencs i turistes que en coneixen la importància històrica.
I ja un cop tancat el parèntesi històric, ens trobem al segle XX, quan el gelat es va convertir en un aliment popular arreu del món. Van aparèixer nous formats com els polos, els gelats de pal, els cons, les terrines i els sandvitxos de gelat. Les grans empreses van impulsar la distribució massiva gràcies a les cambres frigorífiques i als congeladors domèstics, fent que el gelat passés a formar part del consum quotidià de moltes famílies.
De fet, a Espanya, el 1927, neix una marca que avui dia encara existeix i que fou comprada pel gegant de l’alimentació Unilever. Us parlo de Frigo, que apareix en plena etapa de Primo Rivera, a Barcelona. Des de la ciutat comtal es va començar a estendre el gelat en molts municipis de la península, a través dels seus famosos carros que invadiren els carrers d’Espanya. No ens podem oblidar de la ciutat de Lleida. El Sr. Josep Maria Casañé fundava una petita gelateria-orxateria al centre, que ràpidament fou requerida per restauradors locals perquè els subministressin gelats (era el 1948). Així, l’empresa decideix obrir un obrador per produir aquestes delícies i postres glaçades per a la restauració que la fan famosa arreu del territori. Ja us en vaig parlar, però recordeu que Casañé crea i produeix la primera tarta glaçada d’Espanya, fet que li suposa un salt exponencial en l’àmbit econòmic i de marca. La Glas, avui dia, encara és font de contemporaneïtat i d’una nostàlgia gastronòmica que està ressorgint. No obstant això, recordeu que és en ple segle XX que neixen marques tan famoses com Miko (1921) i Carté d’Or a França (1978), els Häagen-Dazs (1961) o Ben & Jerry’s (1978) als EUA.
Actualment, el sector viu una nova etapa marcada per la innovació i la recerca de qualitat. Cada vegada tenen més protagonisme els gelats artesans elaborats amb ingredients de proximitat, fruita fresca i llet de qualitat. També creix la demanda dels vegans, sense lactosa, sense gluten o amb menys sucre, adaptats a diferents necessitats alimentàries. Paral·lelament, els mestres gelaters experimenten amb sabors sorprenents, combinacions gastronòmiques i tècniques modernes que converteixen el gelat en una autèntica experiència culinària. Avui dia, el gelat és molt més que unes postres refrescants. És el resultat de segles d’evolució, d’intercanvi cultural, d’avenços tecnològics i de creativitat i innovació gastronòmica. Des de la neu aromatitzada de les antigues civilitzacions fins a les elaboracions artesanes i innovadores del segle XXI, el gelat continua evolucionant sense perdre la seva capacitat de despertar records, emocions i moments compartits.