Joanpere Massana: “Jo soc l’obra i l’obra soc jo; i és com una simfonia”
Nascut a Ponts el 1968, Joanpere Massana és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i acumula més de tres dècades de trajectòria, amb exposicions arreu d’Europa. La seva obra, a cavall de la pintura, l’escultura, el gravat i la instal·lació, construeix un univers de textures, signes i símbols recurrents. La memòria, la natura, el territori i el pas del temps travessen una producció organitzada en llibres que dialoguen amb la poesia i la música. L’Adrià Codina Art Gallery de Lleida li dedica ara una retrospectiva que recorre la seva evolució artística des del 1993 fins al 2026.
Parlar amb Joanpere Massana és deixar-se arrossegar per un entusiasme contagiós. És afable, generós i capaç d’emocionar-se parlant d’una pedra, d’un record d’infantesa o d’una peça de Bach. Tot li desperta curiositat i tot sembla alimentar una obra que no ha deixat de créixer. Ara, amb El llibre dels còdols com una de les expressions més recents del seu univers, ens convida a mirar allò que sovint ens passa desapercebut. Aneu a veure la seva retrospectiva a l’Adrià Codina Art Gallery de Lleida. Teniu temps fins al 14 de novembre: hi trobareu art, però també molta vida.
Entra a la retrospectiva que li dedica l’Adrià Codina Art Gallery i es troba davant de més de trenta anys de vida. Quina sensació!
És estrany. Et preguntes si l’obra s’aguanta. I hi ha coses que em sorprenen, perquè tenia una energia i una ignorància, entre cometes, que ara no tinc. I això m’agrada! Hi havia emoció i innocència. Cada llibre forma part de la meva vida, de la meva manera de sentir. L’obra reflecteix com estic.
Va començar amb la poesia, va fer música, va estudiar Història... No sabia què volia ser?
(Riem) De petit volia comunicar-me. Vaig estudiar guitarra clàssica, vaig fer de cantautor... Era dolent i ho vaig deixar! Després vaig començar Història, que m’agradava, però necessitava expressar-me artísticament. Vaig estudiar escultura i gravat. El problema era que el meu cap anava a mil i les mans anaven a dos! Vaig començar a barrejar escultura, pintura, gravat, música, poesia... No hi veig fronteres. Ni són importants.
Quan algú diu “això és molt Joanpere Massana”, què reconeix?
Aquesta pregunta és molt bona! No me l’havien fet mai. (Pensa) Suposo que la iconografia. Hi ha imatges recurrents: l’imperdible, el vaixell, el còdol o la casa. A Lugano, a Suïssa, fins i tot em van dedicar una exposició titulada L’imperdible. Després hi ha les textures, la matèria, aquesta necessitat que l’obra també es percebi gairebé amb el tacte. Però no soc conscient de tenir un llenguatge propi.
Jo hi veig Tàpies, Miró...
I Millares, sobretot en les primeres obres. Som fruit de moltes influències. Però una de les més importants és el romànic primitiu. A Ponts tenim Sant Pere, amb la necròpolis i aquells signes que em fascinaven de petit. Recordo un símbol vinculat a l’ofici d’agramador de cànem que em semblava màgic. Sense adonar-me’n, l’he incorporat a moltes obres. Som esponges. Hem de mirar, llegir, viatjar, impregnar-nos de tot. Si no menges, difícilment podràs donar res.
I la poesia? Mai no l’ha abandonada del tot.
No. En moltes obres hi ha reflexions o escrits poètics que les acompanyen. Tot s’acaba barrejant: pintura, escultura, música, poesia...
L’any 2000 va presentar Anònims a les pedres. I el 2025 hi torna. Què ha canviat?
L’any 2000 era molt jove. Encara tenia cabells! Vaig treballar amb Manuel Gabriel, un historiador de Ponts extraordinari. Caminàvem pels voltants de Sant Pere i m’impressionaven la pedra, la terra, la molsa... Aquella exposició era molt matèrica. Treballava amb resines i elements vegetals. En canvi, Anònims a les pedres II és molt més espiritual. Busco l’essència del romànic i la memòria d’aquelles persones anònimes de les quals només ens han quedat alguns signes.
Li interessa més la petita història que la Història amb majúscules?
Sí. L’art permet mirar les coses d’una altra manera. Sempre dic que la meva visió és personal, i per això és universal. El que sento davant d’una pedra, una molsa o un aglà també ho pot sentir una altra persona. M’interessa imaginar qui ha passat per aquell indret. La petita història és la que més m’emociona.
La natura és gairebé protagonista de la seva obra.
Sempre ha format part de mi. De petit anava a pescar amb el pare, buscàvem bolets, caminàvem... Durant anys vaig ser monitor de colònies. Ara intento escapar-me cada quinze dies al delta de l’Ebre. Agafo la canya de pescar, encara que no pesco res perquè soc un desastre! (Riu) Però contemplo el mar, els còdols, la llum. M’omple. I em preocupa que no cuidem prou la natura.
Per què organitza la seva obra en llibres?
Perquè cada llibre és una manera d’explicar-me el món. El llibre dels jocs era un retorn a la infantesa. Però no volia representar els jocs, sinó recuperar les sensacions. Recordes quan fèiem el carretó? Algú t’agafava pels peus i tu caminaves amb les mans. Hi havia la confiança, el dolor a les mans, el contacte amb la terra... A partir d’aquestes emocions començo a investigar. Cada llibre neix de la confluència de sentiments, records i recerca.
I El llibre de l’aigua el va portar fins a Nàpols.
Sí, per un encàrrec per exposar al Palau de les Arts. Vaig crear una videoinstal·lació amb una nena que llença pedretes al riu i aquestes, imaginàriament, viatgen fins a Nàpols. Com quan fèiem vaixells de paper i ens preguntàvem fins a on arribarien. La història i la imaginació es troben.
Quan sap que un llibre s’ha acabat?
Quan ja no tinc res més a explicar. Arriba un moment que allò s’asseca. I comença el procés més dur: el no-res. Una buidor que pot arribar a ser dolorosa.
I quant tarda a fer una obra?
Depèn. Començo amb papers petits i esbossos. Quan tot flueix, passo a formats grans. Normalment treballo en cinc o sis obres alhora. Amb la lectura em passa igual: llegeixo cinc o sis llibres alhora!
I si una obra ja no li agrada?
Molt poques vegades la retoco. Si no s’aguanta, de vegades la destrueixo. I algun cop hi he posat una altra tela al damunt i he fet una obra nova. Algú pot tenir un Massana amb un altre Massana amagat a sota!
L’any 2017 va viure una experiència molt dura. Li va canviar la vida?
Vaig patir un tromboembolisme pulmonar bilateral. Tenia coàguls als pulmons i vaig acabar a l’UCI. Una nit vaig sentir unes infermeres que parlaven pensant que dormia i vaig entendre que em podia morir.
Va tenir por? Què va pensar?
No. Vaig pensar que havia estat molt feliç i que som efímers. Podem viure quaranta-vuit anys, vuitanta o cent, però tots estem de pas. El més terrible seria arribar al final i pensar que has estat profundament desgraciat.
I aquella experiència va repercutir en la seva obra?
Sí, clar… Jo soc l’obra i l’obra soc jo. En aquell moment anava a mil i la vida em va parar pels peus. Va ser un punt d’inflexió que em va fer reflexionar.
Va aprendre a viure més a poc a poc?
Sí. Em vaig preguntar si calia anar sempre tan de pressa o si era millor assaborir el paisatge, una conversa... La meva parella diu que encara vaig massa accelerat! (Riu) Però ella em va conèixer després. Jo crec que he abaixat revolucions.
Durant la pandèmia va crear El llibre dels silencis i dels sorolls. Quina contradicció!
Hi havia dues realitats. D’una banda, el silenci, mirar cap a dins. Vaig rellegir els estoics, el Tao Te King... I vaig crear obres molt blanques, amb petits forats, que volien atrapar aquell moment de meditació. Però a fora continuava el soroll: les xarxes, la necessitat de fer-nos notar...
Necessita silenci per treballar?
No! Normalment escolto música. Ludovico Einaudi, Wim Mertens, Philip Glass, Michael Nyman... I Bach, naturalment. Soc un gran admirador de Bach.
Va dedicar vint-i-cinc anys a la docència. No li prenia temps per crear?
M’aportava moltíssim! Sempre m’ha agradat comunicar. Els alumnes t’ensenyen coses, et donen energia. Vaig deixar la docència el 2017 i de vegades la trobo a faltar. Ho compenso amb conferències i col·laboracions amb centres educatius.
La primera gran oportunitat internacional va arribar amb El llibre dels jocs, a Itàlia.
Va ser una sorpresa. L’exposició va tenir molt èxit i es van vendre gairebé totes les peces. A Itàlia l’art forma part de la vida quotidiana. Aquí, de vegades, un artista és vist com un personatge estrany. Allà és il maestro! Vaig descobrir que una obra podia passar desapercebuda en un lloc i despertar un interès enorme en un altre.
Què li ha regalat Adrià Codina amb aquesta retrospectiva?
Una oportunitat fantàstica. Volia ensenyar tota la meva evolució, perquè cap museu o centre d’art m’havia fet una retrospectiva d’aquestes característiques. Comencem el 1993, quan feia poc que havia acabat Belles Arts, i arribem als treballs actuals. Entremig hi ha tots els llibres, els canvis, les experiències. És tornar a recórrer la pròpia vida.
Després de trenta anys, què el fa continuar entrant a l’estudi?
Tenir alguna cosa a dir. No m’interessa fer simplement una cosa bonica. Necessito emocionar-me i transmetre alguna cosa. Ara fa tres mesos que no treballo en cap peça. Però el cap va a mil! Tinc idees, projectes, sensacions, aromes... Encara no sé en què es convertiran, però acabaran sortint.
Si d’aquí a cent anys algú contempla un Massana, què voldria que hi trobés?
Que pogués entrar a l’obra sense prejudicis. Una obra és com una simfonia: un dia escoltes els violins, un altre els vents, un altre la percussió... Hi ha moltes lectures. El públic sovint mira amb més llibertat que alguns crítics, sense tants filtres.
I les males crítiques?
N’he tingut moltes! Per a uns soc massa modern i per a altres massa arcaic. Arriba un moment que dius: jo tiro endavant. Avui hi ha molt foc d’artifici, coses extraordinàries en aparença però sense substància. Estic llegint Les no-coses, de Byung-Chul Han, sobre aquesta societat pendent de les imatges que s’oblida de les coses. Si només mirem pantalles, perdem una riquesa enorme.
Com es protegeix del soroll?
Recordant Epictet. Hem de dedicar les energies a allò que podem canviar i deixar estar el que no depèn de nosaltres. Perquè aquestes energies ens faran falta. I jo prefereixo guardar-les per continuar fent el que sento que he de fer.