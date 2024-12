Pep Coll reflexiona sobre 'Els crims de la mel' i el pes de la veritat, la mentida i la llibertat en la seva narrativa

Publicat per Jaume Barrull Redactor Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Exceptuant un parell de referències dispars, Pep Coll ha construït la seua basta bibliografia mirant les moltes realitats que conformen els Pirineus, sempre amb una atenció especial al seu Pallars natal. Fa temps que va deixar enrere la faceta de caçador de rondalles populars per escriure novel·les sovint inspirades en esdeveniments històrics reals. Als ‘Crims de la mel’ (Proa en català, Destino en castellà) torna a partir d’uns fets ocorreguts fa una pila d’anys per construir una novel·la més policíaca que atmosfèrica. visiten la bodega.

Quan no el coneixes té aquella aparença d’home saberut i eixut que fa una mica de respecte. Pep Coll és un escriptor que entre els periodistes té una certa fama d’auster. Auster en el sentit que en la conversa no malgasta les paraules, talment un pagès de muntanya conscient que malbaratar perquè sí no és una actitud gaire prudent. Quedem a casa seua, on l’olor de foc impregna tot l’estança i una gata veterana i de pèl feréstec marca el territori passejant-se desafiant per davant nostre fins que se’n cansa.

−La nota de premsa de l’editorial crea expectatives al lector comparant Els crims amb Dos taüts, però a l’hora de la veritat són molt diferents una de l’altra. A Crims m’acosto a la novel·la com a creació més que com una recreació. Dos taüts la vaig imaginar com la reconstrucció d’un antic poble, d’unes masies i la seua gent. En tenia els elements bàsics i jo acabava el paisatge d’acord amb altres pobles o realitats similars. Prometia al lector que en la substància els fets eren reals. Aquí, a partir d’unes ruïnes, vaig construir la novel·la com em va semblar.

−El crim original és un pagès que mata un gitano i que convenç el seu germà perquè s’autoinculpi dels fets. Pel títol també sabem que hi haurà més morts, i la veritat és que manté la tensió i la incògnita fins a la darrera pàgina. En la majoria de les meues novel·les no passa res si el lector sap què passa finalment amb els personatges perquè la força rau en com està escrita. Però en aquesta l'últim capítol és decisiu. Construir la trama és el que em va costar més.

−Va pensar en diversos finals? Més d’un. El personatge de la vídua va anar creixent a mesura que escrivia i va anar condicionant el desenllaç. En aquesta novel·la sobretot m’interessava parlar sobre els conceptes de veritat i mentida i de llibertat i presó.

−Els dos personatges que van agafant força al llarg dels capítols, el Galderic i la Samara, el fals assassí i la vídua, viuen aquestes dicotomies. Ambdós provenen de mons antagònics i alhora malden per deslliurar-se d’una herència que els pesa massa. La qüestió de la presó que comentava va força lligat amb aquesta idea. Ambdós són dos presoners que lluiten per deslliurar-se dels respectius lligams. Semblen condemnats per un destí marcat: un lligat a la terra i l’altra a la família, i els dos se n’intenten alliberar.

−És poc habitual convertir els gitanos en material narratiu. No és una cultura amb tradició literària pròpia i en les ficcions, siguin cinematogràfiques o literàries, sempre apareixen en un paper secundari i més aviat folklòric. A mi m’interessaven sobretot els ambulants, que no tenien residència fixa encara que habitualment a l’hivern, o quan arribava el fred, tenien barraques cap a poblacions de vora mar o al sud, on el clima és més benigne que al Pirineu. Volia indagar en el contrast entre aquesta vida ambulant que canvia d’horitzons cada dia i la vida d’un pagès que pràcticament està destinat a viure i morir al mateix lloc. Almenys l’hereu.

−La trama avança perquè les autoritats judicials resulta que no van ser tan benevolents com molta gent s’esperava. Al sumari es veu com aquestes institucions no els tracten diferent de qualsevol altra persona, mentre que els pagesos i la Guàrdia Civil els veuen com una amenaça que és legítim de gestionar a trets. També m’interessava saber els noms reals dels implicats, sobretot de la víctima. Els vaig canviar, però era important posar-los un nom perquè ni la premsa ni la gent de l’època, parlem dels anys cinquanta del segle passat, no tenia interès a saber qui eren. En lloc de matar una persona amb noms i cognoms havia mort un gitano i amb aquesta informació n’hi havia prou. Deien un gitano com qui deia un senglar, fins i tot es feia amb un to humorístic. En aquella època gairebé es veia com a bona obra per escarmentar-los.

−Els gitanos al llarg de la novel·la són una mica el mirall trencat en què es veuen reflectits els pilars de la societat: la propietat, l’ordre, la religió i l’autoritat militar. Sobretot vist des de fora. Per als pagesos la propietat és una cosa gairebé sagrada i per defecte els gitanos són uns delinqüents. El pagès no es fa càrrec que aquesta gent pot tenir una mentalitat de considerar el paisatge i la natura com un bosc comunal en què pots agafar el que necessites per a la supervivència.

−El jutge, en la deliberació, fa un al·legat en defensa seua i afirma que precisament els gitanos no han arruïnat mai ningú. Almenys aquells vivien al dia, no pensaven en el demà ni en la propietat i menjaven el que la natura els enviava. Això, vist des dels pagesos, és diferent.

−Vostè ve de muntanya, quina visió en té, dels gitanos? Ha canviat amb el llibre? Una mica. He parlat amb alguns. i veig que han anat adoptant a poc a poc una vida més sedentària. Tot i això continuen sent una ètnia molt complexa. Encara ara hi ha dificultats perquè participin de l’escola com ho fa la resta, per exemple.

−Com s’ha documentat per endinsar-se en una comunitat que no li és particularment propera? M’he documentat més en textos que en entrevistes. Tampoc volia fer un llibre folklòric, per això vaig rebutjar fer-los parlar amb expressions gaire característiques. N’hi ha alguna, però també pensava que el lector els havia de poder reconèixer. Sí que vaig parlar amb gitanos de mercat i vaig veure precisament que encara tenen maneres particulars de fer les coses. Una mare volia que convencés la seua filla de 15 anys perquè tornés a l’escola en lloc de casar-se perquè era massa jove. Evidentment no va servir de res.

−Entre Dos taüts i Els crims de la mel retrata un Pallars prou salvatge, fosc i violent Als quaranta i als cinquanta hi van haver bastants crims per aquella zona. Pensa que pràcticament hi havia una escopeta a cada casa. Al Pallars Jussà la gent era autosuficient –es podia fer vi i oli, plantar hort i cereal i tenir bestiar– l’èxode a la ciutat va ser més tardà. Alhora eren poblacions molt aïllades. Quan s’encenia la sang sempre hi havia qui resolia els problemes agafant l’escopeta. També suposo que si estàs acostumat a matar senglars doncs és més fàcil disparar contra una persona perquè al cap i a la fi és una bèstia grossa.

−Té permís d’armes? No, mai. A casa tampoc érem caçadors. Això penso que depèn molt de la tradició familiar. Si de petit acompanyes el pare ja t’hi acostumes i agafes el relleu de forma natural. Als pobles hi havia famílies de caçadors i d’altres que no.

−A la novel·la el narrador hi ha moments que es dirigeix al lector de tu a tu. Recorda aquella veu en off que feia servir Berlanga a les seues pel·lícules dels cinquanta. En literatura no hi ha res fixat, és possible tot i pots fer el canvis que vulguis mentre vagin bé al lector i facin avançar la novel·la cap a on tu vols. Al principi de la meua carrera era més rígid, durant molt de temps pensava que si tenies un narrador en primera persona l’ha· vies de mantenir tota la novel·la. De fet, en l’art qualsevol frontera es pot canviar i s’ha de canviar. En el fons no hi ha cap norma.

−Una sí, que fins i tot la Guàrdia Civil franquista parli català. Això sí que ho tinc clar.

−Fins a quin punt hi ha friccions amb la versemblança quan aquella realitat no era monolingüe? A mi em sorprèn veure en novel·les de literatura catalana que un personatge no parli català. Si fos a França fins i tot un exiliat espanyol el narrador el faria parlar en la llengua d’allà.

−Però si el personatge acaba d’arribar i part de la història és el conflicte d’integració, potser sí. A les pel·lícules de Ladj Ly sobre els suburbis de París hi ha personatges parlen àrab, per exemple. En literatura es pot resoldre fent que el narrador expliqui que els personatges parlen en una altra llengua i alhora s’escriu tot el llibre amb la mateixa. La novel·la passa molt en uns ambients en què el castellà era dominant: els gitanos ambulants d’origen andalús, els jutjats de Lleida i la Guàrdia Civil. Si els feia parlar tots en castellà, en quin idioma seria novel·la?

−Fins a quin punt la literatura ha de ser permeable a la realitat? Això posaria en perill la idea mateixa de literatura catalana? Jo veig que els narradors catalans que escriuen en castellà i expliquen històries que passen a Catalunya tots els personatges parlen castellà, començant per Marsé o Vázquez Montalbán. Jo penso que el normal és que els catalans fem el mateix. És versemblant? És acostumar-s’hi. Un país normal ha de fer una literatura normal.

−En la seua literatura hi ha una evolució en el llenguatge. Al començament hi és molt present el parlar del Pallars i amb els anys ha evolucionat cap a un català més estàndard. A Quan Judes era fadrí i El secret de la moixarnera hi ha un apèndix amb terminologia i expressions pallareses. Un dels motius és que aquelles paraules no eren al diccionari normatiu. El diccionari Fabra havia quedat interromput amb l’exili i l’Institut d’Estudis Catalans encara no havia tret el diccionari oficial. Aleshores era habitual xocar amb determinats correctors perquè no estaven disposats a acceptar que utilitzessis certes paraules, cosa que ja no passa perquè són al diccionari. Amb els anys he anat tendint a mantenir només aquelles expressions originals que aporten un lèxic diferent al del diccionari oficial. Xinar o esquerar, per exemple. Però entre posar roia o roja, prefereixo la segona perquè penso que m’adreço a tots els lectors catalans, no no· més als pallaresos. També s’ha de tenir en compte a l’hora d’escriure el ritme i la fonètica. Com sona el que escric. Moltes vegades a una frase li has de donar tombs perquè no acabi amb una paraula aguda que no et sona bé o perquè hi ha reiteració de sons i no m’interessa. A banda de l’aspecte semàntic o dialectal, tinc molt present el fonètic.

−Això vol dir que hi ha un procés de reescriptura intens? Hi dedico més temps que no pas a escriure. Perquè soni millor i per decidir com organitzes la informació amb la idea de sorprendre el lector. Això ho tinc bastant en compte a l‘hora d’organitzar els capítols. −

−Li agrada llegir novel·la negra? Em costa entrar en el joc de les sorpreses. No llegeixo mai criminals en sèrie, em cauen de les mans.