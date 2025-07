L'auge del glàmping: natura i glamur per a les vacances perfectes

A Gargantilla del Lozoya. Hi ha Monte Holiday, on es pot gaudir de totes les comoditats enmig de la natura.

El glàmping està de moda. De fet, segons ha pogut comprovar el web número u a Espanya en regals d’experiències www.aladinia.com, la reserva d’aquest tipus d’allotjaments ha augmentat un 10 per cent en els darrers quatre mesos, comparat amb el mateix període de l’any anterior.

Navès. En aquest indret del Solsonès hi ha Forest Days, amb quatre tendes.

El glàmping, o càmping glamurós, és una forma d’allotjament que uneix l’experiència d’acampar a la natura amb el luxe i la comoditat d’un hotel d’alta gamma. El terme “glàmping” prové de la combinació de les paraules “glamurós” i “càmping”.

El glàmping gaudeix d’innombrables avantatges, com poder gaudir de la natura, sense contaminació, sorolls o trànsit. La tranquil·litat i llibertat d’horaris, però també el confort, cert luxe, servei i exclusivitat, han convertit aquests tipus d’allotjaments en els més demanats a l’hora d’escollir les vacances.

Can Caponet. A Lliçà d’Amunt, Can Caponet és un dels glàmpings més ben valorats pels usuaris. - SEGRE

Dins del glàmping destaquen, com a tipus d’allotjament, les cabanes, petits espais íntims en plena natura, però amb les comoditats d’un bon hotel. Per exemple a la demarcació de Lleida s’anuncia un glàmping a la població de Navès, a la comarca del Solsonès, amb el nom Forest Days.

Quatre tendes de campanya de cotó blanc completament moblades. Cinc hectàrees de prats i bosc verge et transporten al món d’exploradors oblidats i antics campaments d’aventurers, on l’olor de fum de llenya i terra humida omple l’aire i la bellesa de les coses simples i autèntiques es converteix en el luxe més gran del món.

“Una experiència salvatge i autèntica” explica la pàgina web d’aquesta oferta turística. Però el que han triat els usuaris com l’establiment més glamurós de la Península es troba a Lliçà d’Amunt, on l’edifici principal és la masia Caponet que ofereix dues cabanes completament de fusta i amb un sostre verd ecològic que ajuda a aïllar el fred i la calor.

Es troben al mig del bosc i envoltades de natura. Estan ben condicionades amb bany complet, aigua calenta i calefacció.

Al centre hi ha una piscina natural, també anomenada biopiscina o piscina ecològica. És un espai lliure de químics i apte per al bany, el procés de depuració del qual es fa a través de plantes que ajuden a oxigenar l’aigua. Al restaurant de la masia s’ofereix una cuina de temporada, amb productes frescos del seu hort, amb esmorzars tipus bufet i sopars amb un menú tancat.

La Dehesa Experiences. A la demarcació de Còrdova, situat al cor de Sierra Morena, el

glàmping La Dehesa ofereix sis exclusives suites.

Glamping La Dehesa Experiences és una proposta d’allotjament única al cor d’Andalusia, en plena Sierra Morena. L’objectiu d’aquest establiment és crear experiències originals per als seus hostes, integrades en la natura. El més original és que els allotjaments estan situats a cinc metres d’alçada sobre plataformes de castanyer perquè les vistes siguin immillorables.

Compta amb sis exclusives suites estil botiga-safari per a dues i quatre persones, en acabats de fusta, entre alzines centenàries, que proporcionen total privadesa.

Nidos de Carnota a Galícia

A Galícia un dels glàmpings més coneguts és el de Nidos de Carnota. Per fora tenen l’aspecte d’una cabana de disseny immersa en plena natura, però dins s’hi amaga una suite de luxe amb vistes a la platja de Carnota. Els hostes tenen assegurada una estada íntima i acollidora, amb la seva pròpia terrassa, la zona de solàrium, llit king size, una gran banyera circular, xemeneia, i tot l’equipament necessari per viure una experiència única en un ambient idíl·lic, envoltats de natura en estat pur i de platges salvatges.

Galícia. Imatge del glàmping Nidos de Carnota, que té diverses suites de luxe i ofereix

vistes espectaculars a la platja de Carnota.

Immerses al bosc als peus de l’Atlàntic en una de les zones de més albirament d’aus de Galícia, la llacuna de Carnota, on es troba aquest original allotjament, a un pas de la famosa platja de Carnota. Carnota és el municipi més natural i salvatge de tota la Costa da Morte.

També a la Corunya trobem Mu-Moradas no Ulla-Teo. Es tracta d’una proposta que promou un nou concepte de turisme rural, sostenible i respectuós amb el medi ambient, tenint cura de la coherència del projecte en cada detall i en cada moment.

La Corunya. Mu-Moradas no Ulla, proposta sostenible amb l’entorn.

Un recés en un paisatge rural de la comarca de Compostel·la, entre boscos i prats, molt a prop del pont penjant del Xirimbao sobre el bell riu Ulla. La proximitat amb Santiago de Compostel·la i també amb les verges i solitàries platges d’Arousa Nord i de l’Atlàntic, converteixen Mu-Moradas No Ulla en el punt de partida ideal per poder explorar, evadir-se i posar en valor l’essencial de la vida.

Les tres cabanes que ofereixen destaquen per la senzillesa del disseny, un interiorisme d’inspiració nòrdica, la calidesa de la fusta de pi ecològic com a material principal i la selecció d’un paisatgisme naturalista. Tenen capacitat per a 2 adults i un nen de fins a 12 anys, en una superfície interior de 27 m2 i una terrassa exterior de nou.

Cada cabana està proveïda d’un bany amb dutxa d’hidromassatge, amenities ecològics i tovalloles, un dormitori amb llit de 150 cm, una cuina equipada amb tot el bàsic, una zona d’estar amb sofà llit petit, aire condicionat, calefacció, TV, wifi, llibres i jocs.

Tendes sioux i apatxes

Des de fora, semblen les típiques tendes dels apatxes o sioux de les pel·lícules, amb la seva forma de con, encara que en lloc de tela o pells, aquestes són de fusta i, per descomptat, l’interior no s’assembla gens a les tendes dels indis yankis. Cadascuna de les sis cabanes que ofereix Glamping The Teepee a Mombeltrán, Àvila, estan perfectament equipades amb llit doble, nevera, bullidor d’aigua, calefacció i ventilador segons temporada, i esmorzar inclòs.

Glamping The Teepee a Àvila. Totes les necessitats dels clients satisfetes a través de tendes que semblen dels indis sioux o apatxes.

El conjunt disposa de tres cuinetes de gas a l’aire lliure protegides per tendals. També disposa de lavabos exteriors amb dutxa per a cadascuna de les estades.

Als voltants es troba l’àrea recreativa de platges blanques, on gaudir de les seves piscines naturals, la zona de barbacoes i bar-restaurant de temporada.

I si voleu viure una experiència única en plena natura, Monte Holiday a Gargantilla del Lozoya, a Madrid, és el lloc.

Nonte holiday. Les diferents cabanes es troben a dalt dels arbres i són tan pintoresques com acollidores.

Es tracta d’uns allotjaments plens d’encant amb totes les comoditats i aquests petits detalls que tant agraden gaudir a l’hora de viatjar on desconnectar del tot i gaudir al màxim amb el meravellós entorn de la Serra Nord de Madrid. Les seves cabanes als arbres són tan boniques i pintoresques com acollidores i confortables, i disposen d’una espectacular terrassa a les altures que permet gaudir de la bellesa de l’entorn.

Toledo. Hi ha el glàmping Cork Valley en una finca de més de setanta hectàrees amb petites i acollidores cabanes de fusta.

També al centre de la Península i en ple cor de les muntanyes de Toledo, a la zona d’influència del Parc Nacional de Cabañeros, els valors principals dels quals es basen en el respecte pel Medi Ambient i el Desenvolupament Sostenible, es troba Cork Valley-Pod Houses Toledo, una finca de setanta hectàrees amb unes petites cabanes de fusta ecològica i sostenible, equipades amb tot allò que un necessita com una terrassa amb vistes a la muntanya, cuina amb microones i nevera, bany privat amb dutxa, aire condicionat i zona d’estar o de menjador. Es tracta d’un allotjament OnlyAdults i PetFriendly i ofereixen servei de guarderia i una piscina especial per a gossos.Per acabar aquest recorregut anem fins a Navarra on hi ha la Cabaña Duendes del Agroturismo Mari Cruz.

Navarra. El glàmping Duendes del Agroturismo Mari Cruz es troba a Villanueva de Arce, Navarra, un indret ideal per desconnectar al costat de la natura.

Protegida per tres preciosos roures es troba la Cabaña Duendes, el refugi perfecte per desconnectar al costat de la natura, despertar-se amb el cant dels ocells i admirar precioses albes. La cabana està totalment equipada amb llits, un WC sec, aigua corrent, dutxa i terrassa on admirar els preciosos paisatges verds de la zona i inclou ecoesmorzar per a dos.

A més, Agroturismo Mari Cruz a Villanueva de Arce també compta amb una granja on poder interactuar amb gallines, conills, cabres, ovelles latxes i molts més animals. No hi ha res com deixar de banda la rutina diària per viure l’escapada perfecta.