Eliminació cruel de l'AEM a la Copa de la Reina (1-3)
L'AEM cau eliminat a la pròrroga després de jugar en inferioritat des del minut 44 per l'expulsió de Honoka. Els gols de Bové i Ari sentencien el partit als últims minuts de la pròrroga.
L'AEM cau eliminat a la pròrroga després de jugar en inferioritat des del minut 44 per l'expulsió de Honoka. Els gols de Bové i Ari sentencien el partit als últims minuts de la pròrroga.
Els dos equips han començat el partit amb molt ritme, totes les pilotes al centre del camp eren una lluita constant entre les jugadores dels dos conjunts. L'AEM dominava i Carlota Acín enviava la pilota al pal, però l'Europa amenaçava al contraatac.
Al minut 32, un golàs d'Ainhoa ha obert el marcador per l'Europa. L'AEM ha quedat tocat després del gol i just abans del descans, al minut 44, Honoka ha vist la segona groga en una acció molt discutible. Amb els ànims calents s'ha arribat al descans.
Després del pas per vestidors, tot i la inferioritat, les lleidatanes han dominat d'inici a fi la segona meitat. L'Europa tancat a l'àrea es defensava, però Vero ha trobat la recompensa del gol amb una rematada de cap per empatar el partit. Els últims vint minuts l'AEM ha buscat la victòria i Evelyn ha estavellat una pilota al travesser. Cap dels equips ha estat capaç de marcar i s'ha arribat a la pròrroga.
En el temps extra, l'Europa ha començat millor i l'AEM ha anat defensant-se amb comoditat fins al minut 118 quan Bové ha marcat el segon gol visitant després d'avisar a la jugada anterior. Finalment, amb l'AEM bolcat en atac, Ari Sánchez ha sentenciat amb el tercer i definitiu 1-3.