L'ajuntament de Lleida sanciona una conductora amb 4.001 euros per exercir de taxista pirata

L’ajuntament de Lleida ha sancionat amb 4.001 euros una conductora que va ser caçada el maig de l’any passat per la Guàrdia Urbana treballant com a taxista pirata. Els fets van tenir lloc el dia 7 d’aquell mes a les 6.09 hores, quan dos agents de la Policia Local van parar un cotxe a l’altura del carrer Cogul, ja que “constaven denúncies verbals que l’esmentat vehicle realitzava servei de taxi sense tenir autorització”. En aquell moment, a més de la conductora, al vehicle hi havia dos passatgers als seients posteriors. Curiosament van ser els mateixos clients els que van delatar la taxista pirata, ja que “van reconèixer voluntàriament que van contractar, mitjançant una trucada, el servei de taxi” a la conductora per portar-los des de la discoteca Biloba, situada al polígon industrial Neoparc, al centre de la ciutat.

Els agents van corroborar que la conductora no tenia llicència per oferir aquest tipus de serveis, per la qual cosa van iniciar els tràmits per denunciar-la i multar-la. Finalment, l’ajuntament va notificar fa uns dies la sanció de 4.001 euros a la conductora “per la presumpta infracció tipificada com a molt greu” per exercir com a taxi sense tenir cap llicència o autorització per fer-ho. La sanció podria arribar a reduir-se un 20 per cent si la denunciant arriba a reconèixer la seua responsabilitat en la infracció i no presenta cap tipus d’al·legacions, i també podria beneficiar-se d’una altra rebaixa del 20 per cent si la paga de forma voluntària.

La dels taxis pirata és una problemàtica que les dos associacions del sector pateixen des de fa anys. “Per desgràcia n’hem vist bastants casos i no és una cosa puntual, els patim des de fa temps”, reconeix el secretari de Loteutaxi, Cayetano Castrillón, que assenyala que “solen estar aparcats al costat de les parades de taxis més cèntriques com l’estació de trens o Blondel i malgrat que vigilem molt si ronden per la zona, és molt difícil caçar-los in fraganti”. És per això que va reclamar més vigilància de la Guàrdia Urbana en les parades, “ja que moltes vegades quan avisem que hi ha algun pirata, encara que tardin cinc minuts a venir ja se n’han anat, de manera que si es patrullés més per aquestes zones, com a mínim els espantaríem”.Castrillón va afegir que, a part de fer-los aquesta competència deslleial, aquests vehicles pirates poden suposar un risc també per als clients. “A més de no tenir la matrícula blava ni la corresponent llicència, cometen frau fiscal, la seua assegurança de circulació no té les mateixes cobertures que la d’un taxi i a més els seus conductors no tenen formació ni les nocions per treballar amb seguretat. Pujar a aquests cotxes és jugar-se-la només per estalviar-se dos euros”, va subratllar.

El portaveu de Loteutaxi va recordar que aquests taxis il·legals normalment “fan viatges llargs com a Barcelona, Tarragona, Saragossa o Andorra, però també els hem caçat fent trajectes curts”.