La reina Letícia dona suport a Lleida al talent emprenedor dels joves

La reina Letícia va presidir ahir a la Llotja l'acte central del Tour del Talent, que organitza aquesta setmana a Lleida la Fundació Princesa de Girona, amb l'entrega del primer dels premis anuals d'aquesta institució, a projectes empresarials de joves emprenedors. Abans de l'acte, l'esposa de Felip VI va visitar també la Fundació Sorigué.

La reina Letícia va donar suport ahir a Lleida al talent emprenedor dels joves assistint a la jornada central del Tour del Talent, un esdeveniment organitzat per la Fundació Princesa de Girona que va arrancar dilluns a la Llotja i s’estendrà fins divendres amb un ampli programa de més de 50 activitats. És la primera etapa d’un recorregut que durant els propers mesos passarà també per Salamanca, Cadis, Santander i Madrid amb l’objectiu d’activar l’ocupabilitat, l’emprenedoria, la salut o el propòsit d’impacte social de la denominada Generació Z (nascuts a finals dels 90 i principis del segle XXI). L’acte va culminar amb la reoslució del primer dels premis anuals de la fundació, dedicat al món de l’empresa (vegeu el desglossament inferior). En les pròximes etapes del Tour es donaran a conèixer els guanyadors en les categories d’arts i lletres, social i d’investigació científica.

Abans d’arribar a la Llotja, Letícia es va atansar a la Fundació Sorigué (que forma part del patronat de la Fundació Princesa de Girona), on va visitar l’exposició La vida en emergència, de la mà de l’artista Juan Zamora, guanyador precisament del premi d’arts de la fundació gironina el 2017 (informació a la pàgina 4). De fet, l’atapeïda agenda de la reina va arrancar amb una mitja hora de retard provocat, segons el web Vanitatis, “per la boira” a Lleida. Això sí, tot just aparcar la comitiva reial davant la Fundació Sorigué va sortir a col·lació un tímid sol. Vestida amb un dels seus vestits rojos favorits, de Carolina Herrera, i sabates beix de taló alt però còmode, la reina va estar acompanyada per la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant. Poca expectació al carrer Alcalde Pujol, tallat al trànsit per un espectacular desplegament de tots els cossos policials, i unes quantes estelades de benvinguda penjades als balcons de l’edifici de davant, que van guanyar una sola rojigualda.

Poc després, Letícia es va traslladar fins a la Llotja, on l’esperava una llarga filera de mig centenar d’autoritats, polítics i persones vinculades a la fundació, que va saludar una a una. A l’acte no van assistir representants de Junts i ERC. Quan la reina va entrar a la sala teatral va rebre visques i aplaudiments del públic, la majoria joves estudiants, alguns dels quals van desplegar unes senyeres. També va destacar la regidora del Comú Laura Bergés, que va portar a col·lació una bandera republicana.

Després de l’actuació del cantant barceloní Alfred García, que va tancar la cita a la Llotja, l’esposa de Felip VI va saludar el premiat, va posar per als retrats de rigor amb els organitzadors i va sortir rabent al carrer, on va rebre l’escalf i aplaudiment dels congregats, sense evitar els selfies com una celebrity, abans de partir de nou embolicada en una nombrosa comitiva policial.