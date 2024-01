Demanen 8 anys i mig de presó a un veí de Lleida per la mort d'una parella de motoristes a l'A-22 l'any 2021

detail.info.publicated ACN

L'Audiència de Lleida jutjarà el 7 i 8 de febrer el veí de Lleida acusat de conduir ebri i drogat i provocar la mort de Josep Pepo Lladonosa, de 41 anys, i la seua parella, Maria Masip, de 39 a l'A-22, a prop d'Alpicat, el 2021.

Segons el ministeri fiscal, l'home va impactar amb el seu vehicle contra la moto en la qual circulaven les víctimes i després va fugir. Els Mossos el van interceptar poc després circulant amb un tot terreny al qual se li havia desprès la part davantera, tenia els airbags activats i una roda punxada. L'home va donar positiu per alcohol i drogues. La Fiscalia li demana 8 anys i mig de presó pels delictes d'homicidi per imprudència greu i el d'abandó del lloc dels fets, així com que se li prohibeixi conduir durant el mateix temps i 178.000 euros en indemnitzacions.

En concret, els fets van tenir lloc a les 23.48 hores del 17 de setembre de 2021, al punt quilomètric 1,8 de l'A-22, entre Lleida i Alpicat. Segons el ministeri fiscal, el vehicle de l'acusat circulava a 136 km/h en un tram limitat a 120 quan va xocar contra la moto en la qual circulaven les víctimes. Fruit del xoc, la parella va sortir projectada a 53 i 115 metres de distància del lloc de l'accident i van impactar contra l'asfalt. Ambdós van morir pels politraumatismes soferts.

El vehicle de l'acusat tenia els 'airbags' activats, una roda punxada i havia perdut part de la zona davantera quan una patrulla dels Mossos el va interceptar a uns dos quilòmetres del lloc dels fets. Li van practicar la prova d'alcoholèmia amb un resultat positiu de 0,87 mg/l. També va donar positiu en diverses substàncies estupefaents, com cocaïna. Va ser arrestat i se li va retirar el permís de circulació. El 19 de setembre va entrar en presó preventiva, però a principis d'octubre del mateix any l'Audiència va dictar la seva posada en llibertat.

La Fiscalia sol·licita 6 anys de presó pel delicte d'homicidi imprudent en concurs amb els delictes viaris així com 2 anys i mig més de presó per abandó del lloc dels fets. També sol·licita que se li retiri el carnet i no pugui conduir vehicles pel mateix període de temps. En concepte de responsabilitat civil, demana a l'acusat i a l'asseguradora del seu vehicle que indemnitzi les famílies de les víctimes amb més de 178.000 euros. L'acusació particular preveu demanar penes i indemnitzacions més elevades.