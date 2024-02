Adjudiquen per segona vegada la construcció de mòduls de consultes externes a l'Arnau de Lleida

L’Institut Català de la Salut (ICS) va adjudicar ahir a la unió temporal entre Acsa Sorigué i Romero Polo el contracte d’instal·lació i lloguer durant dos anys d’un “edifici prefabricat, modular i desmuntable” a la plaça de l’hospital Arnau per traslladar temporalment consultes i serveis afectats per les obres del nou bloc quirúrgic. És la segona vegada que l’ICS adjudica aquesta obra, ja que el gener del 2023 va treure a concurs un contracte de 1.440.000 euros (IVA inclòs) pel mateix servei que va adjudicar a l’empresa Normental, però els treballs mai es van arribar a executar. El gerent territorial de l’ICS, Alfons Segarra, va explicar que la firma es va declarar en fallida econòmica i va desistir del projecte sis mesos després de l’adjudicació. “Ateses les necessitats d’espais, es va fer una nova licitació per via urgent per poder complir els terminis de les obres del bloc quirúrgic”, va afirmar Segarra.

El nou contracte eleva el pressupost a 2.845.920 euros (IVA inclòs) i exigeix que l’edifici tingui una superfície útil no inferior als 1.000 metres quadrats, mentre que l’anterior exigia un mínim de 717,64 m². Aquest últim projecte preveu que el futur edifici compti amb 16 consultes externes, dos despatxos de protecció radiològica, dos més d’electromedicina, l’hospital de dia deNeurologia i àrees auxiliars d’ús personal sanitari. Segarra va definir la construcció com a “imprescindible” i va assenyalar que “les empreses adjudicatàries asseguren que estarà disponible a finals de maig”.