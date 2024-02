Les obres de reforma del Palau de Vidre de Lleida es reprendran a la primavera

Les obres de rehabilitació del Palau de Vidre de Lleida estan aturades des d’abans de Nadal i no es reprendran previsiblement fins a la primavera. Així ho van assegurar fonts municipals, que van assenyalar que no es reprendran fins que no s’aprovi el projecte executiu de la segona fase del projecte.

La primera fase de la rehabilitació consistia en el buidatge de l’edifici i la demolició de la façana principal, deixant només l’estructura exterior. Aquests treballs ja estan acabats gairebé del tot i només faltarien fer actuacions puntuals que es realitzen aquests dies. La segona fase consistirà en la rehabilitació de l’històric pavelló. Des de l’ajuntament van assenyalar que aquest projecte executiu de la segona fase “es va enviar fa poc als Bombers de la Generalitat, que ja han emès un informe favorable i està previst aprovar-ho tot aquest febrer quan es tinguin tots els informes”. La tramitació la farà la junta de govern local, per la qual cosa no serà necessari esperar al ple ordinari de finals de febrer. No obstant, el govern municipal no va voler posar una data exacta a la represa dels treballs. “Està previst que les obres comencin quan acabi tot el procés, com a màxim a la primavera”. Val a assenyalar que aquesta és una obra que està sufragada amb fons europeus i inicialment la reforma havia de durar un any.

Sobre si hi ha una possible demora en l’execució dels treballs, des del govern municipal van al·legar que “l’obra segueix els seus tempos i s’ha de tenir en compte que és un format de grans dimensions”. A més de mantenir-se com a pavelló firal, el nou Palau de Vidre acollirà un hotel d’entitats i espais poliesportius. La rehabilitació de l’edifici també va suposar que la comunitat Ibn Hazm l’abandonés al setembre, ja que des del 2012 aquest havia estat la seua mesquita després que la Paeria tanqués la que tenien al carrer del Nord fa 12 anys.

A banda de la reforma del Palau de Vidre, tant la rehabilitació de la rambla d’Aragó com la de Prat de la Riba, així com l’adequació dels entorns escolars, són actuacions finançades pels fons europeus.