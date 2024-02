Anna Feliu i Marc Solanes encapçalen l'única candidatura per presidir Junts a Lleida

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La diputada de Junts al Parlament i alcaldessa de l'Albi (Garrigues), Anna Feliu, i el diputat a la Diputació de Lleida i paer de Balaguer, Marc Solanes, encapçalen l'única candidatura en el procés d'elecció de l'executiva de Junts a la vegueria de Lleida després que aquest mes de gener, el fins ara president Eloi Bergós, renunciés al càrrec per motius personals. Feliu s'ha presentat com a candidata a presidir mentre que Solanes és el seu número dos, com a secretari d'Organització. La llista compta també amb l'alcalde d'Alcarràs, Gerard Companys, el de Sant Ramon, Josep Maria Ribera, la de Foradada, Maricel Segú, el líder de la JNC a Ponent, Martí Beleta, l'exregidora a Lleida, Marta Gispert, i Joan Bucacha.

El diputat de Junts a la Diputació de Lleida, Marc Solanes.Junts

La candidatura també la conformen, en tant que vocals, la fins ara secretària d'Organització, Lídia Aixalà, juntament amb Xavi Alís, Antoni Balasch, Joan Ramon Castro, Manel Cònsola, Joan Eroles, Joan Carles Garcia, Judit Guim, Jordi Janés, Carme Miró, Joana Nieto, Cristina Polina, Toni Rodés, Imma Secanell, Joan Solà, Josep Tàpies, Marta Torre, Pepe Torres i Maricel Viladoms.

La presentació de candidatures es va encetar el dimarts 30 de gener i s'ha allargat fins a l'1 de febrer a la nit, de manera que aquest divendres ha tingut lloc la proclamació de candidatures i ha arrencat la campanya electoral, que finalitzarà el 6 de febrer. A partir d'aquí, tindran lloc les votacions telemàtiques, entre el 7 de febrer a les 10 del matí i el 9 de febrer a les 10 del matí, quan es donaran a conèixer els resultats.