Balcells assegura que tots els CAP que ara tenen pediatria la mantindran

El conseller de Salut, Manel Balcells, va defensar ahir davant de la comissió d’aquest àmbit al Parlament que el model d’atenció pediàtrica que es desplegarà al llarg d’aquest any, en la qual tots els especialistes quedaran integrats en només 79 equips, és “necessari” per la falta d’equitat territorial i de pediatres. Ara bé, va negar que vulguin “concentrar” l’atenció i va assegurar que els 273 CAP o consultoris catalans (n’hi ha 374) que ara tenen servei de pediatria el mantindran.

No obstant, tots els grups de l’oposició van criticar les “inquietuds” que genera aquest model, que preveu que cada equip estarà format per entre vuit i quinze pediatres i vuit i quinze infermeres especialitzades.Balcells va insistir que, d’aquesta manera, tots els menors continuaran tenint un pediatre i una infermera, que no es perdrà cap punt d’atenció i que fins i tot “és possible” que alguns CAP que ara no tenen aquest servei puguin disposar d’una “infermera pediàtrica o d’un pediatre si és necessari”. A Lleida, de moment ja s’ha centralitzat al CAP Onze de Setembre l’atenció pediàtrica d’aquesta Àrea Bàsica de Salut i les de Balàfia-Pardinyes-Secà i Primer de Maig.El PSC li va demanar més concreció sobre el calendari, ubicació dels equips, la població que atendran i els recursos de què disposaran. Per Junts, el diputat per Lleida Jordi Fàbrega, que és pediatre, va afirmar que “creiem en aquest model, que és fruit dels professionals, però ens costa creure en el conseller”, a qui va retreure la seua “baixa credibilitat” i les llistes d’espera a Primària.D’altra banda, diverses entitats en defensa de la sanitat pública van exigir revertir aquest model i la dimissió de Balcells.