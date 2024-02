Instituts de Lleida ja regulen l'ús de la intel·ligència artificial en l'activitat docent

Instituts de Lleida ja han començat a regular l’ús de la intel·ligència artificial (IA) en la docència i l’aprenentatge, ja sigui elaborant guies pròpies o bé organitzant formació per als professors. Al Josep Lladonosa, un dels seus docents, Jacint Llauradó, ha creat una guia “per a una implementació responsable i eficaç” amb consideracions tant per a educadors com per a alumnes. Va precisar que encara no estan aplicant la IA a classe perquè abans volen consensuar la guia d’ús amb el claustre. Va defensar que aquesta tecnologia és una oportunitat per impulsar les habilitats creatives, reflexives, crítiques i ètiques. La guia aposta per incorporar la IA per oferir activitats d’aprenentatge i destaca que potencia el pensament lateral i crític, però avisa que la informació que ofereix no sempre és actualitzada ni precisa i advoca per un ús “ètic i responsable”.

En aquest sentit, Llauradó va mostrar la seua “preocupació perquè la IA no és un instrument més, sinó que permet la generació de contingut que dona un producte acabat i això pot tenir un gran impacte en el sistema educatiu”, sobretot en l’avaluació dels aprenentatges dels alumnes. Va alertar del “repte” que això suposa perquè una part de l’avaluació de cada assignatura, sobre un 30%, se centra en la capacitat de produir continguts, és a dir, treballs, redaccions o resolucions de problemes que els estudiants elaboren a casa i aquesta tecnologia pot incidir-hi”. Per aquesta raó, va remarcar que la IA s’ha d’utilitzar per a la producció de “continguts intermedis, que necessitin més desenvolupament” per part dels alumnes.L’institut Torre Vicens va optar per organitzar unes jornades de formació sobre la intel·ligència artificial aplicada a les aules per a tot el professorat i també va adquirir llicències d’ús, va indicar la directora, Chus Castro. Els tallers, quatre d’una hora cada un, van ser impartits per Javi Badia, docent del centre. Va detallar que va donar diferents eines d’ús de la IA que poden ajudar-los en la seua tasca per, per exemple, “dissenyar activitats, generar exàmens, planificar sessions o automatitzar correus les famílies”. En les sessions va explicar que aquesta tecnologia pot ajudar els alumnes a fer esquemes o resums, però que no hauria d’utilitzar-se per elaborar tot un treball. Va incidir en la necessitat de fer un ús “ètic i responsable” de la IA i va vaticinar un creixement exponencial del seu ús.