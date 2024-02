L'Audiència de Lleida absol un home acusat d'abusar sexualment de la seva filla a Tàrrega

detail.info.publicated REDACCIÓ

L'Audiència de Lleida ha absolt un home que va ser jutjat el novembre passat per suposadament abusar sexualment de la seva filla menor d'edat, entre els anys 2018 i 2020, a Tàrrega. Durant la vista, la sala va reproduir la declaració gravada de la noia, en la qual denunciava tocaments sexuals per part del seu pare des que tenia 10 anys. El tribunal ha considerat que la prova de càrrec, que és el testimoni de la denunciant, "no és prou contundent" i detecta "contradiccions i imprecisions rellevants" en el discurs, per la qual cosa fa prevaldre la presumpció d'innocència. També han valorat que l'home, que s'enfrontava a 6 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual, va negar els fets de manera "contundent i reiterada".

En aquest sentit, l'acusat va afirmar en el judici, celebrat el 15 de novembre de l'any passat, que "mai" va tocar a la seva filla, ni tan sols per banyar-la o vestir-la perquè "no m'agrada". Així, va negar també ficar-se al llit i fer-li els tocaments dels quals se l'acusava.

Per la seva part, la sala va escoltar la declaració que la menor va fer durant la fase d'instrucció del cas. Va afirmar que el seu pare entrava sovint a la seva habitació i es ficava a la seva vora al llit per fer-li tocaments tant "per dins com per fora de la roba" a les "parts íntimes, com el cul i els pits". Va afegir que la tractava com si fos la seva "parella" i que, quan hi havia gent davant, feia veure que tot plegat era un "joc".

Una situació que la "incomodava" però que no la va relacionar amb un cas d'abús sexual fins més tard, quan va començar a viure en un centre de menors a Tremp després que els seus pares perdessin la seva custòdia per altres fets aliens al judici.

Els psicòlegs que van atendre la noia van declarar que el seu relat té indicadors de "versemblança i credibilitat".