El Suprem confirma la condemna per desobediència a Pau Juvillà per no retirar els llaços grocs de la Paeria de Lleida

El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a l'exregidor de la CUP de Lleida Pau Juvillà per desobediència al no retirar els llaços gros de la finestra del seu despatx a la Paeria de Lleida durant la campanya electoral de les generals de l'abril de 2019. D'aquesta manera, el tribunal desestima el recurs que va presentar Juvillà contra la sentència del TSJC dictada el 14 de desembre de 2021 on se'l condemnava a una multa de 1.080 euros i inhabilitació per a càrrec públic durant 6 mesos. Segons el magistrat del Suprem Juan Ramón Berdugo, Juvillà va "violar el deure de la neutralitat política" i a més ho va fer reiteradament perquè va ser requerit per la junta electoral diverses vegades.

En relació a l'al·legació de Juvillà sobre la vulneració de la seva llibertat ideològica, el Suprem considera que l'objecte del procediment no és analitzar la condemna des d'aquest punt de vista i també el de la llibertat d'expressió, ja que com a ciutadà "és lliure de fer manifestacions actes que reflecteixin la seva identitat política". Segons el tribunal, l'objecte és la desobediència de les ordres reiterades d'un "òrgan constitucional" que té la funció de garantir la transparència i netedat dels processos electorals que exigeixen la neutralitat dels poders i les administracions públiques.

D'altra banda, l'alt tribunal insisteix que la qüestió plantejada en el recurs de Juvillà es concreta en si com a regidor de l'Ajuntament i membre d'un grup municipal, podia ser requerit per la JEZ per complir l'ordre de retirar l'estelada i els llaços grocs col·locats a la finestra del despatx, visibles des de l'exterior, i la resposta, que li dona és que "ha de ser afirmativa".

El Suprem destaca que Juvillà no té en compte que l'exhibició d'aquests símbols no es va fer en un acte de partit de campanya electoral, sinó de forma permanent en una dependència pública de l'Ajuntament.

CUP: la sentència no els sorprèn però pensen que és "escandalosa"

Des de la CUP s'ha fet una breu valoració de la sentència contra Juvillà a través de la xarxa 'X'. En aquest sentit, asseguren que no els sorprèn però no per això, deixa de ser "escandalosa la justícia". Afegeixen que la confirmació de la condemna representa que els tribunals de l'Estat justifiquen la inhabilitació d'un diputat per penjar un llaç groc i per això traslladen tot el suport a Pau Juvillà.

De la seva banda, l'exregidor de la CUP també ha fet una publicació a la xarxa social reaccionant a la confirmació de la condemna i ho ha fet amb una cita de Salvador Seguí de l'any 1920: 'Deixant de banda els incidents de la lluita, que facin el que vulguin els nostres enemics, triomfarem i arribarem al final amb un somriure als llavis".