Condemnat a 10 mesos de presó l'home que va admetre quedar-se 454.000 euros de dos empreses de Lleida que gestionava

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 10 mesos de presó l'home que, durant el judici celebrat el passat 14 de desembre, va admetre que es va quedar 454.000 euros de dos empreses que gestionava a Lleida. A banda, la sala l'inhabilita per exercir com a gestor administratiu o en la gestió integral d'empreses. També el multa amb 1.500 euros i li demana que indemnitzi les empreses perjudicades. En la vista, l'home va dir que va reconèixer els fets quan va ser descobert i que es va quedar els diners per pagar els deutes derivats de la seva addicció al joc. Tot i això, va signar un reconeixement de deute i va constituir una hipoteca a favor de les mercantils afectades. La sala li ha aplicat els atenuants de confessió i de reparació del dany.