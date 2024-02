Consideren que un home va estafar 1,5 milions d'euros a la xarxa elèctrica a través de la seva empresa a Ponent

detail.info.publicated acn

L'Audiència de Lleida ha jutjat aquest dijous un home, de 79 anys, acusat d'estafar 1,5 milions d'euros a la xarxa elèctrica. Segons la Fiscalia, l'acusat exercia com a administrador d'una distribuïdora elèctrica de Ponent i, entre els anys 2015 i 2018, va deixar de comprar l'energia que rebia, però la va continuar comercialitzant entre els consumidors. Així ho ha afirmat també un inspector de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que va detectar i investigar el suposat frau. Per la seva part, l'acusat, que ha declarat l'últim, ha defensat que és un "inversor" que va comprar l'empresa i després en va externalitzar la gestió perquè "no entenc res d'elèctriques". Inicialment s'enfrontava a 7 anys de presó.