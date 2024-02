Pas endavant de la Paeria de Lleida per facilitar la implantació d'allotjaments per a temporers a l'Horta

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Paeria de Lleida facilitarà la implantació d'allotjaments per a temporers a l'Horta. Per fer-ho, preveu ampliar el catàleg de cases i masies de l'Horta perquè els propietaris aportin noves construccions en desús. Aquesta catalogació permet simplificar els tràmits per habilitar aquest tipus d'allotjament, ja que permet demanar una llicència directa a l'ajuntament i evita, així, "tota la tramitació més farragosa", ha dit la tinenta d'alcalde Begoña Iglesias. El catàleg inclou actualment 119 cases i masies i la seva ampliació també afavorirà la reconversió de les construccions abandonades en allotjaments rurals i restaurants. El govern municipal s'han reunit amb veïns de l'Horta i organitzacions agràries per informar-los del projecte.