Pla amb 231 accions i atenció especial per a la Mariola, Magraners, Clot i Barri Antic

El Pla d’Acció Municipal (PAM), presentat ahir per l’alcalde, Fèlix Larrosa, inclou un total de 231 accions per executar fins al 2030, que el govern calcula que comportarà una inversió induïda de 1.400 milions per aconseguir “una Lleida més internacional, educada, socialment més responsable, verda, amable i d’oportunitats”. Larrosa va destacar com a prioritat el projecte Barris vius per poder transformar Magraners, la Mariola, el Centre Històric i el Clot, amb mesures diferenciades per a cada un i amb una nova figura, els connectors comunitaris, per impulsar la dinamització. D’altra banda, va detallar que aposten per atreure joves cap al Barri Antic amb un projecte d’incubadora de projectes denominat La Fàbrica.

Per un altre costat, l’alcalde va subratllar que altres claus del pla són impulsar el model de proximitat de la Guàrdia Urbana, millorar l’espai públic, incloure la perspectiva de gènere com a eix transversal, la cura de persones vulnerables i l’atracció i retenció de talent. La portaveu del grup del PSC, Begoña Iglesias, va indicar que en l’àmbit de bon govern advoquen per agilitzar i digitalitzar tràmits i per crear una centraleta tributària, entre altres qüestions. En el de seguretat i civisme, aposten per impulsar la tecnologia en la Guàrdia Urbana, una divisió a l’Horta i professionalitzar els agents cívics; i a l’eix batejat com a “ciutat saludable i verda”, per crear platges al parc del riu, ampliar els Camps Elisis, impulsar la rambla Ferran i un pla contra el canvi climàtic per millorar la gestió dels residus, la mobilitat, l’aigua i l’energia.Per la seua part, la portaveu adjunta, Pilar Bosch, va desgranar les accions per a la “ciutat de les oportunitats”, com potenciar la internacionalització de Lleida, reduir la burocràcia per a nous projectes empresarials i impulsar el polígon de Torreblanca i ampliar el d’El Segre.

Per a l’àmbit del feminisme preveu programes de promoció econòmica i ocupació orientats a dones, potenciar el Casal de la Dona i una Casa Lila al hub cívic de Balàfia. I per al d’innovació social, més pisos socials, beques per a lleure educatiu, una escola bressol per al Clot, nous models residencials per a persones grans i, finalment, posar en marxa el centre de dia de Cappont.Per la seua part, Larrosa va afirmar que el PAM és “un document viu i per aquesta raó s’activarà l’opció de fer aportacions”, i va afegir que esperen comptar amb la participació de la ciutadania, del sector econòmic i social i també d’altres administracions. “No és una declaració d’intencions, és un compromís”, va subratllar.

Confirma que optarà pels contenidors de brossa amb xip

Entre les mesures per a una Lleida més verda, el PAM inclou la implantació de contenidors amb identificació a la ciutat i mantenir només la recollida porta a porta en barris i zones urbanes de baixa densitat, així com a Raimat i Sucs. També la instal·lació de més carregadors per a vehicles elèctrics i més carrers de plataforma única. Respecte a la futura Zona de Baixes Emissions a la capital, Larrosa va defensar la singularitat de Lleida i va dir que avui farà pública la seua proposta i que la faran arribar al Govern. En tot cas, en el pla d’acció detalla que preveuen sistemes intel·ligents per informar a temps real del nivell d’ocupació dels aparcaments, habilitar pàrquings dissuasius connectats amb la xarxa d’autobusos, unes noves cotxeres, servei de transport a demanda a Sucs, Raimat i Llívia, un pla pilot de transport nocturn i baixadors ferroviaris al barri de la Bordeta i a Raimat.

Videoatenció per a gestions fiscals de forma telemàtica

El pla contempla impulsar un projecte pilot de centraleta tributària com a instrument de tramitació de qüestions relacionades amb la fiscalitat i posar a disposició de la ciutadania un servei de videoatenció per fer gestions de forma telemàtica. Pel que fa a l’àmbit de bon govern, el govern preveu també bonificacions per obrir negocis en zones amb dèficit comercial i estudiar la implantació de plataformes de finançament col·lectiu en línia (finançament col·lectiu) per a projectes socials, culturals i esportius i la possibilitat d’establir programes amb beneficis socials i fiscals segons el grau de compromís amb la ciutat.Així mateix, també preveu descentralitzar els espais de decisió del govern municipal, més interactuació amb la ciutadania per potenciar els consells socials i poder transformar els consells de barri i amb més instruments de participació.