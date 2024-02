Condemnat a 6 anys de presó per abusar de la seva neboda menor i amb discapacitat intel·lectual a l'Urgell

detail.info.publicated ACN

L'Audiència de Lleida ha condemnat in voce a 6 anys de presó a un home, de 53 anys, per abusar sexualment de la seva neboda, amb discapacitat intel·lectual, mentre aquesta era menor d'edat, el 2021, a l'Urgell. La pena s'ha establert després de l'acord entre la Fiscalia, que inicialment demanava 15 anys, l'acusació particular i la defensa. La sala ha imposat també al condemnat, que es troba en presó preventiva, la prohibició d'acostar-se a menys de 500 metres de la víctima i comunicar-s'hi durant 10 anys, el mateix temps de llibertat vigilada i la prohibició d'exercir qualsevol professió o activitat amb menors per 11 anys. En concepte de responsabilitat civil, li demana que indemnitzi la víctima amb 12.000 euros pels danys morals causats.

L'Audiència ha condemnat l'home a 6 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a menor de 16 anys, després de la negociació entre les parts, que s'ha allargat més d'una hora. Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, el processat va fer petons i tocaments a la seva neboda, que té discapacitat intel·lectual i en el moment dels fets tenia 15 anys. El ministeri públic apunta també que el condemnat feia creure a la noia que tenien una relació sentimental perquè no expliques els fets a ningú. En el seu torn de paraula, l'home s'ha limitat a acceptar la condemna.