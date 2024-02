Una trentena d'entitats de Lleida, a favor del nou oratori musulmà a Cappont

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una trentena d’entitats de Lleida s’han adherit al manifest Un barri per a tothom, promogut per associacions i veïns, a favor del nou oratori musulmà a Cappont i per afavorir “el respecte a la diversitat i la convivència” al barri. Una de les entitats, el sindicat CGT, lamenta “la insinuació en un comunicat de premsa de la secció local d’Esquerra que volem treure rèdit polític” i denuncia que en la manifestació del 21 de gener al carrer Alacant un parell de veïns van ser “increpats o amenaçats”.