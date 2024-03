Els usuaris del Centre Jove de Salut Sexual de Lleida tenen una mitjana d'edat de 16 anys i la gran majoria són nois

detail.info.publicated acn

El Centre Jove de Salut Sexual de l'Ajuntament de Lleida ha atès més de cent persones des que va obrir portes el 16 de novembre passat. La mitjana d'edat dels usuaris, el 80% dels quals són nois, és de 16 anys, tot i que també han fet ús del servei persones de 13 o de 30. Els principals motius de consulta són les infeccions de transmissió sexual (ITS), sobretot pel virus del papil·loma humà (VPH), o la demanda d'anticonceptius, ha explicat la responsable assistencial de l'equipament, Aranzazu Nieto, que s'ha mostrat també "sorpresa" pel volum d'intervencions fetes fins ara. El centre ofereix consultes presencials de manera individual o en grup, amb cita prèvia o sense i també atenció telemàtica. És totalment confidencial.

Des de la seva entrada en funcionament, el centre ha atès més d'un centenar de persones de manera presencial, telefònica o mitjançant altres plataformes, com pàgina web, correu electrònic o xarxes socials. Els usuaris tenen una mitjana d'edat de 16 anys i els nois representen el 80%. Els principals motius de consulta són la demanda d'anticonceptius d'urgència, proves d'embaràs i els testos ràpids d'ITS. En set ocasions s'han fet derivacions a altres recursos com l'Atenció primària.

"Realment ens ha sorprès la quantitat de joves que han sol·licitat el servei. Hem fet més d'un centenar d'atencions i el 30-40% ens han demanat consulta per segon cop. Això ens dona molta esperança perquè sembla que ho estem fent bé i els usuaris es troben còmodes i segurs, per la qual cosa també han portat amics o coneguts seus", ha indicat la responsable assistencial del Centre, Aranzazu Nieto.

En aquest sentit, ha explicat que l'equipament vol ser una "porta oberta perquè la gent jove tingui accés de forma, fàcil, confidencial i còmoda al sistema sanitari. Per visitar-nos no han de demanar cita ni necessiten la targeta sanitària". "L'objectiu és fer un abordatge integral des del punt de vista de prevenció de riscos relacionats amb la sexualitat. Els usuaris venen amb molts dubtes, quan detectem la seva necessitat, si cal, ens coordinem amb altres recursos de la ciutat, com el d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), perquè puguin accedir-hi més fàcilment i còmodament", ha afegit Nieto.

També s'ha educat el jovent sobre els temes d'àmbit sexual que més els inquieten. "El que més els preocupa són les ITS, especialment el virus del papil·loma humà", ha dit Nieto, que també ha fet referència a altres àmbits de consulta com el VIH, mètodes anticonceptius, el plaer sexual, primeres vegades, sexe oral, autoconeixement, gestió emocional, pressió social, menstruació, consum d'alcohol i pràctiques sexuals i violències sexuals.

A més a més, l'equipament ha dispensat de manera gratuïta més de 700 preservatius, lubrificants i copes menstruals. "També hem fet tallers de com posar el preservatiu correctament. Això i el repartiment de material profilàctic són aspectes que també els han generat molt d'interès", ha conclòs la responsable del centre.

El servei s'ha presentat a diferents recursos educatius i sanitaris de la ciutat, amb els quals es treballa en xarxa per fomentar una atenció integral del jovent i estan previstos diversos tallers grupals al llarg dels pròxims mesos.

El Centre Jove de Salut Sexual està situat al carrer Nou, 14, baixos, de Lleida, al cantó de la Fundació Antisida. El seu horari d'atenció al públic és dilluns i dijous de 9 a 16 hores i dimarts, dimecres i divendres de 14 a 19 hores. Per a més informació, es pot consultar la pàgina web de la Regidoria de Salut Pública Centre Jove de Salut Sexual - Salut Pública (paeria.cat)