Un depredador sexual accepta 18 anys de presó per violar i vexar dos noies a Lleida

Un jove, que es troba en presó provisional des del juny de l’any 2022, va acceptar ahir a l’Audiència de Lleida 18 anys de presó al reconèixer que va obligar una adolescent lleidatana de 17 anys a enviar-li imatges i vídeos seus amb contingut pornogràfic, que la va violar en un hotel de la capital del Segrià i que va fer el mateix, sense arribar a l’agressió sexual física, amb una jove amb una discapacitat intel·lectual del 65%.

Tant amb una com amb l’altra hi va contactar a través d’Instagram, i les tenia amenaçada de difondre les imatges als seus contactes si no accedien a les seues peticions.

Els Mossos d’Esquadra van trobar més de 1.400 vídeos, 11 dels quals d’una de les víctimes, i 587 arxius de pornografia infantil del que consideren que és un “depravat sexual”, segons van informar fonts properes al cas. Hi va haver altres víctimes, totes majors d’edat, que no han volgut denunciar. De fet, va ser detingut per dos agents de la Unitat d’Investigació (UI) de l’ABP Segrià-Pla-les Garrigues quan sortia dels jutjats de Barcelona per una causa similar. A més, té altres casos oberts.

El judici es va celebrar amb l’acord previ de les parts –Fiscalia, defensa i l’acusació particular de la víctima lleidatana–, i van fer cadascuna una petició de 18 anys de presó. El Ministeri Públic sol·licitava inicialment una pena de 43 anys de presó pels delictes d’agressió sexual, corrupció i explotació de menors i creació de pornografia infantil i coaccions.

Tanmateix, la va rebaixar fins als 18 anys a l’apreciar els atenuants de confessió, de col·laboració amb la policia i la justícia i perquè està diagnosticat d’intel·ligència límit, trastorn per dèficit d’atenció per hiperactivitat (TDH) i un trastorn de masturbació compulsiva. A més, es va evitar que les víctimes passessin pel tràmit de declarar davant del tribunal i així es va evitar una revictimització, segons van informar fonts judicials. A més, indemnitzarà la víctima de Lleida amb 60.000 euros i l’altra amb 20.000.

Els Mossos d’Esquadra van explicar que el pare de la menor va descobrir el contingut sexual quan li va arreglar el mòbil. Llavors, la jove va dir que no va denunciar el cas per por a causa de les amenaces. Els agents que van arrestar l’agressor sexual, de l’àrea metropolitana de Barcelona, van afirmar que «no va mostrar cap emoció. Només va dir que: “aquesta vegada m’he passat”». “Vam veure que al mòbil hi havia infinitat de contingut pornogràfic. Vam poder identificar algunes de les víctimes. D’altres no van voler denunciar per evitar reviure els fets i perquè era una situació que els provocava angoixa”, va dir el cap dels investigadors. En l’últim torn de paraula, l’acusat va afirmar que “estic penedit. El temps a la presó m’ha fet reflexionar i no ho vull tornar a fer”. El judici va quedar vist per a sentència.

Condemnat un altre agressor per abusar de la filla

L’Audiència de Lleida ha condemnat a cinc anys i mig de presó i a sis anys de llibertat vigilada un veí de la capital del Segrià que va abusar de la seua filla des que la víctima tenia nou anys. El tribunal considera provats els fets, que van tenir lloc quan la menor es quedava a dormir a la seua casa entre els anys 2009 i 2012. “Es ficava al meu llit i em tocava les parts íntimes per sota de la roba. També m’agafava les mans i les posava als seus genitals”, va relatar la jove en el judici, celebrat el 25 de gener. Va afirmar que va decidir denunciar els abusos per evitar que a la seua germana petita –fruit de la relació del seu progenitor amb una altra parella– li passés el mateix. “Quan vaig saber que ella dormia amb el meu pare em va canviar el xip. El vaig denunciar per evitar que li passés el mateix”, va afirmar davant del tribunal. L’acusat va negar els abusos i va atribuir la denúncia a la “difícil” i “hostil” relació amb la seua filla i la mare d’aquesta arran de la separació, però l’Audiència no se’l creu i li prohibeix atansar-se a la víctima durant 7 anys i que no pugui exercir treballs amb menors durant 11 anys. També fixa una indemnització de 25.000 €.