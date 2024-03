Desallotjats 18 veïns per un foc en un bar a Ronda de Sant Martí

Imatge del bloc de pisos i del restaurant on hi va haver el foc, a la planta baixa. - AMADO FORROLLA

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un incendi en un aparell de la cuina d’un restaurant del carrer Ronda de Sant Martí, al Barri Antic, va obligar a desallotjar la matinada d’ahir durant dos hores 18 veïns d’un bloc. El restaurant estava tancat al públic i no es van registrar ferits. La Guàrdia Urbana i els Bombers de la Generalitat van coordinar el dispositiu.

Els serveis d’emergència van ser alertats a les 4.18 hores d’un foc en un restaurant, que estava tancat al públic, situat als baixos del número 24 del carrer Ronda de Sant Martí i van activar quatre dotacions. Quan hi van arribar ja es van trobar amb els veïns de l’edifici, de tres plantes, al carrer. Els afectats havien sortit per iniciativa pròpia al ser avisats del foc i advertir la presència del fum, segons van informar fonts municipals. També es van activar ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques i patrulles dels Mossos d’Esquadra. El foc va causar danys a la cuina i el fum va afectar tot el local i alguns dels habitatges. Els efectius dels Bombers van ventilar totes les plantes i els veïns van poder tornar als seus domicilis cap a les 6.00 hores.D’altra banda, quatre dotacions dels Bombers van treballar ahir a la tarda en un foc de xemeneia en una casa del carrer Pau Casals de Soses. Es va declarar a les 16.06 hores.

Els Bombers van portar a terme el 2023 una mitjana de vuit sortides a la setmana per incendis en edificis a la demarcació. Concretament, es van comptabilitzar un total de 443 serveis per focs en immobles, en els quals s’inclouen habitatges, la qual cosa comporta un augment del 10,7% si es compara amb les actuacions portades a terme el 2022. Val a destacar que tres de cada deu sortides es van concentrar a Lleida ciutat, amb un total de 138 serveis, set més que un any abans.