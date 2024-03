Almenys 247 empleats públics de Lleida demanden els seus llocs de treball per excés de temporalitat

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Almenys 247 empleats públics de la província han demandat els seus llocs de treball per un excés de temporalitat, en alguns casos de més de quinze anys. Del total, almenys 99 són treballadors de l'ajuntament de Lleida, segons afirma la CGT. El sindicat valora com "històrica" la sentència del Tribunal de Justicia de la Unió Europea (TJUE) del passat febrer que obliga a fer fixes "a tots els treballadors que portin més de tres anys amb les mateixes funcions en el seu lloc de treball i no estiguin convocades a concursos-oposició", explica el portaveu de la CGT Tadeo Calomarde.

"S'ha trencat una dinàmica que semblava crònica amb la no convocatòria de concursos i els interinatges de llarga durada", valora Calomarde, que destaca que les directives europees són prevalents i la Unió Europea té mecanismes per fer-les complir, com la retirada de línies d'ajuts. "El poder legislatiu no t´r altre remei que crear noves normatives, i el judicial ha d'entendre la prevalença del TJUE".

La CGT exigeix a les administracions que "solucionin de manera immediata i col·lectiva les situacions d'abús de temporalitat" i demanen que apliquin la fixesa immediata per a tots els treballadors "que segueixen en frau de llei". Així mateix, es mostren "molt partidaris de presentar reclamacions prèvies i demandes" als jutjats.