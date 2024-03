Un lleidatà acusat de pertànyer a l’Estat Islàmic reconeix que es va incorporar al grup terrorista

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El veí de Lleida que el 2022 es va incorporar a les files d’Estat Islàmic (Daesh) i que va ser detingut per la Guàrdia Civil quan es disposava a viatjar a la zona coneguda com Sham, un territori que comprèn zones de Síria i l’Iraq, ha reconegut els fets aquest dilluns davant del tribunal de l’Audiència Nacional i ha acceptat la pena que sol·licita el fiscal, que ha rebaixat la seua petició de 12 a 6 anys de presó.

Durant la celebració de la vista oral, el fiscal de l’Audiència Nacional, que l'acusa d’un delicte d’integració en organització terrorista i interessa la pena d’inhabilitació absoluta i la d’inhabilitació especial per a professió o oficis educatius en els àmbits docent, esportiu i de temps lliure per temps de 25 anys, ha pogut interrogar un dels agents de la Guàrdia Civil que va realitzar la investigació sobre la "radicalització evolutiva" de l’investigat.

Segons el relat que es fa en l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, recollit per Europa Press, aquest home va contactar a través d’Internet amb un individu que responia al 'nick' de Tawasul Sawt Al Andalus a qui el juliol de 2022 va participar del seu interès per fer l’'hegira', el viatge cap aquesta zona per ser reclutat a les files de l’organització terrorista.

Tawasul Sawt Al Andalus, segons el relat del fiscal, es va oferir a posar-lo en contacte amb alguna persona amb competències en reclutament i el va convidar a accedir a una aplicació que permetia una comunicació privada. Aquesta gestió va ser possible gràcies que prèviament s’havia guanyat la seua confiança amb "tasques de creació de material propagandístic del Daesh en idioma espanyol".

En contactar amb aquesta segona persona, aquesta li va assenyalar que realitzar les gestions per al seu viatge li prendria un temps i que, mentrestant, podia iniciar "el procés d’acceptació en el Daesh" que comprenia "enviar el jurament a l’Estat Islàmic" amb la seua "promesa de lleialtat al príncep dels creients". El fiscal recull que l’acusat "va gravar el vídeo" del jurament i aquest document va quedar emmagatzemat al seu telèfon mòbil. Durant el judici, l’agent ha assenyalat que aquest va ser "el punt cúspide de la seua integració" i que un altre de "fet diferenciador és que es refereixen a ell com a germà".

El bitllet a Turquia

Després d’això, l’agost de 2022 el van tornar a contactar per recomanar-li que comprés un bitllet a Turquia i que viatgés amb poc equipatge, 1.000 euros, un bon mòbil i un portàtil. Ell va procedir a comprar un bitllet a Istanbul i des de l’organització li van assenyalar que allà el recollirien. Però aquest viatge mai no es va produir perquè va ser detingut abans per la Guàrdia Civil.

L’escrit d’acusació recorda que prèviament a aquesta compra del bitllet destinació a Turquia, l’home es va procurar entrenament militar, va obtenir coneixements en preparació d’explosius i es va descarregar també un manual del franctirador. El fiscal indicava en el seu escrit que el seu interès per aquesta formació militar el va portar fins i tot a demanar el seu ingrés en les Forces Armades el 2021 en l’escala de tropa i marineria. Fonts jurídiques consultades per Europa Press assenyalen que l’acusat també va intentar enrolar-se en les milícies russes en el Donbás fins en tres ocasions mentre estudiava entrar en Estat Islàmic.