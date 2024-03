Els agents immobiliaris calculen que l'índex de referència reduirà un 20% les rendes del lloguer als grans tenidors

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Agents de la Propietat Immobiliària (API) calculen que amb l'índex de referència estatal les rendes del lloguer es reduiran entre un 4% i un 42% als grans tenidors i que la tendència és un retrocés mitjà del 20%, segons conclou en un estudi. Segons l'entitat, s'ha comparat la renda comercial que afecta als habitatges de lloguer amb el preu que proporcional el nou sistema d'índex estatal per als habitatges de grans tenidors i les noves que entrin en el mercat. A més, afirmen que si s'apliqués l'índex català suposaria un descens del 10% al 15%, mentre que si fos el de la Llei 11/2020, en què només es valora la ubicació i la superfície de l'habitatge i no les característiques de l'habitatge o de l'edifici, la caiguda seria de fins a un 25%.

Per als API catalans, el càlcul del sistema d'índex de referència estatal produeix una "gran distorsió" entre els preus d'oferts comercial existents en el moment de la presentació de l'índex. De moment, el Ministeri d'Habitatge ha endarrerit la publicació de l'índex al BOE com a mínim fins divendres, segons va explicar ahir. El portaveu de l'API de Catalunya, Carles Sala, ha assenyalat que aposta per analitzar noves bonificacions fiscals per a habitatges ubicats en zones declarades tenses i la proposta d'increment de rendes per als habitatges amb mesures d'accessibilitat i amb contractes de llarga duració.