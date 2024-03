Indignació de funcionaris de la presó arran de l'assassinat d'una companya a Mas d'Enric

Centenars de funcionaris del Centre Penitenciari Ponent van sortir ahir al carrer per dir “ja n’hi ha prou” després de l’assassinat d’una companya a mans d’un intern de la presó de Mas d’Enric, a Tarragona. Consternació i ràbia entre la plantilla que es va concentrar a les portes de la presó de Lleida per exigir al departament de Justícia mesures urgents davant la “inseguretat” que pateixen. En el manifest que van llegir representants sindicals es va atribuir la mort a Mas d’Enric “a la desídia i deixadesa de l’administració” davant la denúncia des de fa anys per part dels funcionaris de l’augment de les agressions a les presons catalanes. “Fa anys que patim una política penitenciària que no només no redueix el perill sinó que l’augmenta renunciant a les mesures de protecció necessàries”, van denunciar. Per això, tots els sindicats van exigir la dimissió del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, i de la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart. Així mateix, van anunciar que han trencat les negociacions amb el departament.

Després de la concentració a les portes de la presó, els funcionaris van recórrer, en una manifestació improvisada, l’avinguda Rovira Roure fins a arribar a la plaça Ricard Viñes, la qual cosa va obligar la Guàrdia Urbana a tallar el trànsit. D’allà, van seguir per l’avinguda Balmes i la rambla d’Aragó fins a arribar a la delegació del Govern, al carrer Lluís Companys. Per evitar un enfrontament amb els agents dels Mossos d’Esquadra, dos representants van entrar a la delegació per fer entrega de la denúncia i de les seues exigències a la delegada, Montse Bergés. “Això no acaba aquí, no farem un pas enrere en la defensa dels nostres drets i de la nostra seguretat, perquè ahir va ser la Núria i demà podem ser qualsevol de nosaltres”, van assenyalar.

L’assassí complia condemna per matar a punyalades una dona el 2016

L’intern que dimecres va assassinar una cuinera de la presó de Mas d’Enric i després es va suicidar complia una condemna d’onze anys, que acabava l’abril del 2027, per haver assassinat una dona a ganivetades el 2016. La víctima era una prostituta amb qui l’home s’havia estat veient durant mesos. En una d’aquestes trobades, la va agredir brutalment amb un ganivet i la va degollar. Després, es va entregar a la Policia de Valls. La dona assassinada dimecres, de 48 anys, era treballadora del Centre d’Iniciatives per la Reinserció (CIRE). Per la seua banda, els Mossos van carregar ahir per evitar que els funcionaris entressin per la força al departament de Justícia a Barcelona. D’altra banda, un centenar de persones es va concentrar a Mas d’Enric per mostrar indignació i consternació per la mort de la cuinera. Igual que a Lleida, van guardar minuts de silenci i van posar espelmes i flors. També van demanar la dimissió d’Ubasart, que va assistir a l’acte. Justícia ha obert una investigació per estudiar si modifiquen els protocols de seguretat.