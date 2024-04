La Paeria de Lleida desaconsella els sometents que els veïns de l'Horta preveuen fer per frenar l'onada de robatoris

detail.info.publicated acn

La Paeria de Lleida i la Guàrdia Urbana han desaconsellat que els veïns de l'Horta de Lleida s'organitzin per fer sometents amb l'objectiu de frenar l'onada de robatoris a la zona. Així ho ha dit la tinenta d'alcalde Cristina Morón, qui ha alertat que els mateixos veïns "posen en perill la seva vida" perquè "no saben a qui s'enfronten i si la manera d'actuar és la correcta". En aquest sentit, la Paeria ha elaborat un pla de xoc contra els fets delictius a la zona i la Guàrdia Urbana augmentarà la vigilància de l'Horta de Lleida de manera ininterrompuda els 7 dies de la setmana. Així mateix, s'incrementaran els controls programats amb els Mossos d'Esquadra en els punts on s'han registrat més robatoris.