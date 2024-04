El PP denuncia que un edifici de la Mariola està sense llum i aigua per culpa d'un fons

El cap de l’oposició a la Paeria i líder del PP, Xavi Palau, va denunciar ahir “la crítica situació” que viuen els veïns de l’edifici situat en el número 40 del carrer Indíbil i Mandoni, a la Mariola, que no tenen ni llum ni aigua. El bloc té deu habitatges i un fons d’inversió vinculat a una entitat bancària és propietari de vuit, dels quals tres estan llogats i la resta, okupats. Palau va assenyalar que els veïns que paguen el lloguer i els altres dos propietaris abonen les quotes de la llum i l’aigua a aquesta entitat, però aquesta no paga els rebuts a les companyies que presten els serveis. “No és possible que veïns que paguen els seus impostos i el seu lloguer mensual es vegin perjudicats per una empresa vinculada a una entitat bancària que ha abandonat les seues responsabilitats. Hem de garantir que tots els ciutadans que paguin els seus impostos tinguin accés a subministraments bàsics”, va remarcar Palau.

El líder del PP va demanar ajuda als serveis socials de l’ajuntament i prendre les mesures necessàries per restablir el servei als afectats. “És urgent que el govern actuï ràpidament per garantir el benestar dels veïns que pateixen aquesta situació, no podem permetre que aquestes persones es quedin sense aigua i sense llum”, va concloure.

Veïns d'un bloc de pisos del Secà, sense

aigua per impagaments per part de la comunitat

Els veïns del número 24 de l’avinguda Sant Pere, al barri del Secà, denuncien que estan sense aigua corrent des del passat 18 de març perquè el president de la comunitat, que no viu a l’edifici, no ha pagat les factures del comptador comunitari a Aigües de Lleida. Així ho asseguren els propietaris de 4 dels 8 pisos del bloc, que destaquen que ells han anat abonant les quotes que els corresponien al compte de la comunitat cada mes, “però el president és l’únic que hi té accés i no sabem què ha fet amb els nostres diners, però ara tenim un deute enorme i ens han tallat el subministrament”. Segons va explicar un d’ells, tot va començar fa unes setmanes, quan el president els va reunir per informar-los que s’havia de pagar una derrama de més de nou mil euros que els veïns van abonar en el compte de la comunitat.

Tanmateix, a començaments de març van rebre una notificació d’Aigües de Lleida avisant-los del tall de subministrament, “perquè encara quedaven 7.463,89 euros per liquidar del deute, és a dir, que amb prou feines va pagar mil euros dels nou mil que li vam donar entre tots els propietaris”. Una circumstància que, a banda de no disposar d’aigua corrent a les seues cases, ha provocat dificultats econòmiques a aquestes famílies. De fet, “cada dia hem d’omplir garrafes d’aigua a les fonts del barri per rentar-nos, cuinar o beure i no podem assumir aquest deute perquè el president s’ha quedat els nostres diners, no sabem on és”, lamenta un dels afectats.Davant d’aquesta situació, cinc veïns han presentat una denúncia contra el president de la comunitat al jutjat d’instrucció número 2 de Lleida en la qual l’acusen de quedar-se amb els seus diners i de no presentar cap factura que justifiqués ni la derrama ni altres despeses comunitàries. “Aquest home és president de la comunitat quan ni tan sols se’l va elegir en junta, no viu a l’edifici i únicament es presenta aquí quan les persones que té llogades a l’habitatge del bloc del qual és propietari no li paguen la mensualitat”, va afegir un altre veí. Aquest va recordar que la derrama pel deute de l’aigua “no es va aprovar en junta, els propietaris la vam pagar perquè no ens tallessin el subministrament i es va aprofitar de nosaltres; a més, en altres ocasions ha demanat que féssim transferències al seu compte personal per pagar arranjaments de les seues propietats al·legant que eren per a despeses de la comunitat”.

A banda de presentar la denúncia davant dels jutjats, els veïns també van entregar un escrit a l’ajuntament perquè els ajudés a assumir aquest abundant deute. Per la seua part, des del consistori van assenyalar que aquest bloc té “un deute important” amb Aigües de Lleida “que s’anava pagant, però fa temps van deixar de fer-ho” i se’ls va tallar el servei al no constar-los cap cas de vulnerabilitat. Van afegir que des dels serveis socials ja estan estudiant aquest cas.