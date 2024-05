Veïns de l’avinguda Artesa, a La Bordeta, pengen cartells contra els excessos de velocitat

Veïns de l’avinguda Artesa, a La Bordeta, han penjat cartells i pancartes per exigir a l’ajuntament que prengui mesures per evitar l’excés de velocitat per part dels vehicles en el tram final d’aquest carrer, a l’altura del camp de futbol. Una veïna ha explicat a aquest diari que en aquest vial, on el límit màxim de velocitat és de 30 quilòmetres per hora, hi ha carreres de cotxes gairebé diàriament. Així mateix, ha indicat que fa temps va presentar una queixa a la Síndica de Greuges de la Paeria, que fa tres mesos li va notificar que l’ajuntament tenia previst aplicar diverses mesures per obligar els vehicles a disminuir la seua velocitat. Tanmateix, ha assenyalat que de moment no se n’ha portat a la pràctica cap. "En un carrer que està limitat a 30 per hora hi ha cotxes que van a més de 100", ha explicat, destacant el risc que suposa per a la seguretat dels veïns.