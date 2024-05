L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha manifestat aquest matí a la Mariola que té constància que ajuntaments del sud d’Espanya han pagat el bitllet a temporers perquè vinguin a Lleida. Ho ha dit en relació amb les desenes de persones que aquests dies estan dormint als carrers de la capital, principalment al Barri Antic però també en altres llocs com Balàfia.

Larrosa ha assenyalat que són una trentena i que la Paeria està oferint allotjaments en pisos a dones i persones vulnerables, però que estudiarà cada cas. També ha precisat que l’alberg d’estiu en un pavelló de la Fira no és per a temporers, sinó per a persones que no poden treballar en la fruita perquè estan en situació irregular.

D’altra banda, ha anunciat que la Guàrdia Urbana tindrà un centre permanent al local social de la Mariola fins que millori la seguretat al barri. Va demanar la col·laboració dels Mossos i va assenyalar que han demanat informació a Fiscalía sobre el control de menors tutelats. També va lamentar que els sis detinguts entre divendres i dissabte per robatoris en l’Horta hagin quedat en llibertat, quan van ser atrapats in fraganti, i va afirmar que això genera "frustració".