Voreres més amples i plataforma única a la Rambla Ferran de Lleida des del carrer Anselm Clavé fins Riquer

L’ajuntament de Lleida ha presentat aquest migdia el projecte per a la reforma de la Rambla Ferran, que consistirà en l’ampliació de la vorera paral·lela a l’Eix Comercial, reduir un carril de circulació en direcció a l’avinguda Blondel i que tota aquesta zona fins el passeig central sigui de plataforma única. Una actuació que costarà 1,53 milions d’euros procedents dels fons europeus i les obres dels quals començarien al setembre i acabarien el maig del proper any.

D’aquesta manera, la vorera que dona a la Diputació i al Museu Morera s’ampliarà dels 2,8 metres d’ample que té ara fins els 5 entre els carrers Anselm Clavé i Riquer i dels dos carrils de circulació que quedaran a aquest costat, un serà per als autobusos i taxis i l’altre, per a la resta de vehicles. L’alcalde, Fèlix Larrosa, i la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, han detallat que a més de l’ampliació de les voreres s’habilitaran vuit passos de vianants adaptats, sis aparcaments per a bicicletes i dos marquesines per a les parades d’autobús. D’altra banda, també es plantaran 39 arbres a la vorera que dona al Morera i s’instal·laran 24 columnes lluminàries, mentre que al passeig central es col·locaran 32 bancs i 25 jardineres.

D’altra banda, Larrosa ha assenyalat que aprofitant la reforma de la Rambla es renovarà la seua xarxa d’aigües, que se sufragaria amb fons propis, mentre que a la nova vorera estaran marcades la ubicació de les muralles romanes. També declararan la Rambla Ferran "zona d’interès singular" i tindrà unes ordenances específiques amb l’objectiu d’"ordenar el seu espai i promoure l’obertura d’espais gastronòmics i de restauració per potenciar el patrimoni artístic i històric de la zona". Després d’aquesta primera fase de la reforma, la Paeria té previst a mig-llarg termini actuar també a l’altra vorera de la Rambla i en la de l’avinguda de Francesc Macià.

Finalment, el director adjunt de l’àrea de Promoció Econòmica, Miguel Luis Lapeña, ha informat que actualment hi ha 215 empreses i activitats econòmiques i comercials en l’entorn de la Rambla Ferran, de les quals 147 corresponen al sector serveis i 68 són comerços. En el que es refereix estrictament a Ferran, ha detallat que hi ha quinze locals tancats i tres solars buits que se’ls buscarà usos comercials i culturals. Tant Lapeña com Larrosa han recordat que actualment hi ha bonificacions d’entre el 50% i 90% en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a tots aquells negocis que es vulguin instal·lar a la Rambla.