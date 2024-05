Larrosa demana per carta a Sánchez una "reflexió" en la regularització de treballadors de la fruita

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha enviat una carta al president del govern de l’Estat, Pedro Sánchez, en la qual demana de “fer una reflexió” sobre la quantitat de persones que arriba a Lleida per treballar a la campanya de la fruita, però no pot a causa de faltes de permisos o irregularitats administratives. L’alcalde l’ha donat a conèixer avui després de reunir-se amb representants d’organitzacions agràries i ha valorat com una “contradicció” que una de les fórmules assentades en el mercat de treball agrícola sigui la contractació en origen dels temporers, mentre arriben persones en disposició de treballar que no poden per raons administratives. Sobre això, ha avançat que dilluns vinent informarà sobre el dispositiu per acollir-los que es posarà en marxa al pavelló de la Fira.

En la seua “petició d’auxili sense dramatitzar”, Larrosa demana d’afrontar la situació amb la participació del Govern central, comunitats autònomes i ajuntaments, així com donis del punt de vista sectorial amb una “gran trobada” entre agents i administracions que gestionen el mercat laboral. Proposa la creació d’una “xarxa d’interès comú” entre ajuntaments lleidatans per trobar solucions conjuntes i “desenterrar el discurs de l’odi, el rebuig social i el racisme”, i assegura que alguns alcaldes de la demarcació ja han avalat la iniciativa.

Així mateix, l’alcalde ha explicat que Lleida espera uns 2.000 temporers durant la campanya d’aquest estiu, una quantitat similar a la d’anys anteriors malgrat que aquest any s’espera una menor collita de peres, i va afirmar que tots tenen garantit el seu allotjament.