El consell de govern de la Universitat de Lleida rebutja trencar relacions amb Israel

Imatge de membres del claustre de la UdL en la sessió que havia de debatre sobre aquesta qüestió la setmana passada i que no es va poder celebrar per falta de quòrum.Magdalena Altisent

El consell de govern de la Universitat de Lleida ha refusat aquest matí trencar relacions amb les institucions d’Israel en no prosperar la moció que havien impulsat representants del col·lectiu d’acampats a l’edifici del Rectorat. La moció ha rebut 13 vots a favor, 26 en contra i tres abstencions, pel que ha estat rebutjada.

L’escrit instava que la UdL "suspengui les seues relacions vigents amb institucions públiques i privades d’Israel i que garanteixi que no es firmi cap de nova fins que finalitzi la situació de setge a Gaza i l’ocupació israeliana de territoris palestins"

La sessió del consell s’ha celebrat per videoconferència després que els acampats en bloquegessin dijous al matí dos de les tres entrades al Rectorat.

La passada setmana, la UdL havia convocat una reunió del claustre per debatre sobre aquesta mateixa qüestió, però no va arribar a celebrar-se en no haver-hi el quòrum mínim necessari, fixat en 100 membres.