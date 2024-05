Els acampats al Rectorat bloquegen dos de les tres portes d'entrada

Les persones que fa dos setmanes que estan acampades al Rectorat de la Universitat de Lleida en suport a Palestina van bloquejar ahir dos de les tres entrades d’accés a l’edifici per denunciar que la direcció de la UdL encara no ha adoptat cap posicionament respecte al conflicte bèl·lic amb Israel i diuen que no pararan fins que “trenqui relacions” amb aquest país. El claustre extraordinari que es va convocar per a això la setmana passada no es va poder celebrar per falta de quòrum i per a avui està previst un consell de govern extraordinari telemàtic que planteja aprovar un reposicionament de les relacions de la UdL amb institucions públiques i privades d’Israel. Els acampats lamenten que “malgrat veure les massacres com la de Rafah no hem vist cap posicionament de la UdL” i reivindiquen que el bloqueig d’accessos “és una crida a tots els membres del consell de govern que hi assisteixin [al d’avui] votin trencar relacions amb l’estat genocida d’Israel com han fet altres ciutats com Barcelona, Girona, Sevilla, Jaén i Granada”. Per la seua banda, la Universitat de Lleida té actualment tres acords amb la Ben-Gurion University of the Negev, un de bilateral, un altre del programa de mobilitat UdL i un altre Erasmus, i un de bilateral amb el Ramat Gan College of Law and Business.