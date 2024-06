Denunciat un motorista sense carnet després d’un xoc amb un ferit al barri de Cappont de Lleida

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un motorista de 22 anys va ser denunciat diumenge al matí per conduir sense carnet després de patir una col·lisió amb un ferit lleu a Cappont. L’accident va tenir lloc a l’avinguda de Les Garrigues després de xocar per abast amb un turisme. Agents de la Guàrdia Urbana van comprovar que el conductor de la moto no havia obtingut mai el carnet de conduir, per la qual cosa va ser denunciat penalment per un delicte contra la seguretat viària.

D’altra banda, un xòfer de 35 anys va ser denunciat per la via penal dissabte a la matinada després de donar una taxa positiva d’alcoholèmia de 0,82 mg/l en un control preventiu al carrer Camp de Mart, concretament a l’altura del número 33. Així mateix, la mateixa matinada, va ser denunciada una conductora de 20 anys per donar una taxa d’alcoholèmia de 0,71mg/l durant un control preventiu d’alcoholèmia i drogues a l’altura del número 17 de l’avinguda Catalunya. En ambdós casos, els vehicles van ser traslladats al dipòsit municipal.

Durant el cap de setmana, la Guàrdia Urbana va dur a terme controls de trànsit en diversos punts de la ciutat en els quals va controlar 67 turismes. En total, va imposar 9 denúncies administratives per consum d’alcohol al volant i dos penals. També va aixecar acta per set infraccions administratives i va immobilitzar cinc vehicles al dipòsit municipal.