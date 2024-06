Anàlisi. Per què els fiscals del Suprem no volen amnistiar Carles Puigdemont?

Per què els fiscals del Tribunal Suprem en la causa del 'procés' s’han rebel·lat contra l’amnistia a Carles Puigdemont?

Perquè segueixen un criteri bel·ligerant seguit per la Fiscalia des que el fiscal general de l’Estat quan governava el PP, el desaparegut José Manuel Maza, va presentar una querella per rebel·lió.

Més bel·ligerant que el de la Sala Segona del Tribunal Suprem presidida per Manuel Marchena?

Sí, perquè els quatre fiscals acusaven per rebel·lió i aquest delicte va ser desestimat pel tribunal de Marchena, encara que l’acusació per rebel·lió va permetre dictar empresonaments provisionals com els de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, o també el de Jordi Turull un dia abans que fos nomenat president de la Generalitat per majoria simple en la segona sessió d’una investidura.

Què al·leguen ara per no amnistiar la malversació en els casos de Puigdemont, Oriol Junqueras, Toni Comín, Dolors Bassa i Raül Romeva?

Que hi va haver enriquiment personal i ànim de lucre, i que hi ha un perjudici financer per a la Unió Europea perquè, amb una eventual independència de Catalunya, Europa hauria tingut menys recursos. Que hi hagi enriquiment personal i que s’actuï contra els interessos financers de la Unió Europea són dos causes per no aplicar la llei d’amnistia.

Ha sorprès que diguin que en el 'procés' hi va haver enriquiment personal?

Relativament, perquè també la Sala de Marchena va dir que n’hi havia hagut en negar-se a aplicar la reforma de la malversació aprovada pel Congrés.

S’ha dit que l’escrit dels quatre fiscals té valoracions polítiques. És així?

És així. Afirmen, en un informe de 120 pàgines, que el PSOE va dir en campanya electoral que estava en contra de l’amnistia i després l’ha aprovat per poder governar. Es tracta d’actes polítics que en principi no han de ser valorats pels juristes en una resolució judicial.

Si el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, obliga els fiscals díscols a demanar l’amnistia de la malversació, hauran d’obeir?

Sí. Però probablement no ho faran i s’apartaran de la causa. De tota manera, serà una batalla més en una aplicació de la llei d’amnistia per part del poder judicial que es preveu molt complicada.